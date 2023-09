Ganassi breidt IndyCar-team met jong talent uit naar vijf rijders

Chip Ganassi Racing gaat in 2024 uitbreiden naar maar liefst vijf fulltime IndyCar-inschrijvingen. Sinds 2021 had het team vier auto's op de grid en aanvankelijk leek de formatie daar in 2024 ook aan vast te houden. Zesvoudig kampioen Scott Dixon, regerend kampioen Alex Palou, rookie of the year Marcus Armstrong en 2022 Indy NXT-kampioen Linus Lundqvist werden in een eerder stadium al bevestigd bij de renstal van voormalig coureur Chip Ganassi, die maandag echter verraste door een extra auto aan te kondigen. De pas 18-jarige Kyffin Simpson mag komend seizoen plaatsnemen in de extra bolide.

Simpson is geen onbekende voor Ganassi, want sinds mei 2022 is hij onderdeel van het opleidingsprogramma van het team. In die hoedanigheid kwam hij de afgelopen twee jaar uit in de Indy NXT, waarin hij dit jaar twee podiumplaatsen behaalde en in de eindstand als tiende eindigde. De in Barbados geboren coureur, die met een licentie van de Kaaimaneilanden racet, heeft eveneens ervaring opgedaan in de Asian Le Mans Series en de European Le Mans Series. In het laatste kampioenschap bezet Simpson momenteel de tweede plaats in de LMP2 na een overwinning in de 4 uur van Le Castellet, terwijl hij in ALMS zelfs kampioen in de LMP2 werd. In IMSA won hij intussen de LMP2-klasse van de 12 uur van Sebring.

"Het was ongelofelijk om de afgelopen jaren als ontwikkelingscoureur met Chip Ganassi Racing te werken en ik heb zoveel kunnen leren. Ik kijk er enorm naar uit om met dit team de stap naar IndyCar te zetten", zegt Simpson, die in 2021 kampioen werd in de Formula Regional Americas. "Het was mijn droom om in IndyCar te racen en het is een eer dat dit gaat gebeuren met een van de beste teams in de klasse. Ik kijk er enorm naar uit om nog nauwer samen te werken met het team en de coureurs. Ook wil ik Chip [Ganassi] en Mike [Hull] bedanken dat ze mij deze kans geven en natuurlijk mijn familie voor hun steun."

Met zijn jeugdige leeftijd van 18 jaar is Simpson vooralsnog de jongste bevestigde coureur op de IndyCar-grid van 2024. Helemaal nieuw is de Dallara IR-18 niet voor hem, want eerder dit jaar testte hij op Sebring al eens met een Ganassi-bolide.