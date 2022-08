Alex Palou tekende eerder deze zomer een contract bij het IndyCar-team van McLaren voor het seizoen 2023. De Spaanse coureur zette zijn handtekening op een moment dat Ganassi nog het recht had een optie te lichten om de huidige verbintenis te verlengen, zo is althans de lezing van teameigenaar Chip Ganassi. Daarom is Ganassi van plan om Palou voor de rechter te slepen.

Door de hele soap zou je wellicht verwachten dat Ganassi Palou minder steunt in de IndyCar-titelstrijd, zeker omdat het team met Scott Dixon en Marcus Ericsson twee rijders heeft die er in het klassement nog beter voor staan. Dixon (444 punten) en Ericsson (438) staan, met nog drie races te gaan (waarin nog ruim 150 punten gepakt kunnen worden), respectievelijk tweede en derde in het kampioenschap. Palou bezet met 417 punten de vijfde plek, op 33 punten achterstand van leider Will Power.

Palou heeft dus nog een goede kans op titelprolongatie en in zijn jacht daarop kan hij op evenveel steun van het team rekenen als Dixon en Ericsson, benadrukt Ganassi-manager Mike Hull. “Ja, absoluut. Dat is een heel eerlijk antwoord”, reageerde Hull toen Motorsport.com hem hiernaar vroeg. “We worden er zelf ook beter van als Alex races wint. Het maakt ons eerlijk gezegd niet uit welke van onze wagens succesvol is.”

“Sorry dat ik iedereen die hierover schrijft of dit leest moet teleurstellen, maar we zijn er om races te winnen en we zijn ontzettend blij dat Alex in één van onze auto’s rijdt”, aldus Hull. “Ja, er zijn wat dingen gebeurd die voor veel mensen belemmerend zouden werken, maar raad eens wat dit team doet? We racen en het hebben van de beste rijders in je wagens helpt je bij het winnen van wedstrijden en als deze beste rijders met elkaar samenwerken helpt je dat bij het winnen van meer races en meer kampioenschappen. Zo simpel is het. Wat er daarna ook gebeurt met Alex en voor welk team hij ook gaat rijden, het neemt niet weg dat ik veel respect heb voor wat hij voor ons heeft gedaan.”