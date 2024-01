Gamelicentie IndyCar weer in handen van iRacing na meerjarige deal

De gamerechten voor de IndyCar kwamen na een jarenlange samenwerking met iRacing in handen van Motorsport Games, dat in 2021 aankondigde dat er in 2023 een game zou komen van de Amerikaanse raceklasse. Dat project liep meermaals vertraging op waardoor IndyCar-fans langer moesten wachten op de game. In de tussentijd verloor iRacing alsmaar meer rechten op de IndyCar-licentie, waardoor het in 2023 geen Indy 500-evenement mocht organiseren. Bovendien was het voor leagues verboden om races met de Dallara iR18 te streamen op circuits die de IndyCar in het echt aandoet.

Eind vorig jaar kwamen berichten naar buiten dat Penske Entertainment, dat over de gamelicentie gaat, het contract met Motorsport Games wilde verbreken vanwege het niet nakomen van de afspraken. Nu is bekend geworden dat de rechten weer terug zijn bij iRacing. Het simraceplatform heeft een meerjarige deal getekend met de IndyCar, waardoor de Indy 500 - onderdeel van de 'Special Event'-kalender van iRacing - weer terugkeert. Daarnaast zal er meer branding van IndyCar te vinden zijn op iRacing en zullen er meerdere leagues georganiseerd worden. Bovendien wordt het contract met de Indianapolis Motor Speedway verlengd. Deze licentieovereenkomst gaat per direct in waardoor de Indy 500 dit jaar al terugkeert op iRacing, waarover de details later volgen.

"De IndyCar Series en Indianapolis Motor Speedway zijn race-eigendommen die opgenomen moeten worden in iRacing", zegt iRacing-directeur Tony Gardner. "Er is geen betere manier voor fans om simracing te ervaren dan op iRacing. Of het nu gaat om de Indy 500 van de IndyCar Series, de Brickyard 400 van NASCAR of de Battle on the Bricks van IMSA: er gaat niets boven racen op Indianapolis. Ik ben zo blij dat ik deze evenementen terug kan brengen naar de iRacing-community."

Het was oorspronkelijk de bedoeling dat de IndyCar-game ook op consoles zou verschijnen, iets wat met deze deal voorlopig nog niet gebeurt. Volgens RACER is Penske Entertainment echter wel hard op zoek naar een gameontwikkelaar om hiermee aan de slag te gaan. Eerder nam iRacing nog de NASCAR-licentie van Motorsport Games over, waardoor dat bedrijf ook het exclusief recht heeft om een consolegame te maken. Deze verschijnt naar verwachting in 2025.