Gaat VeeKay door bij Ed Carpenter Racing? "Team toont interesse"

Het IndyCar-seizoen komt dit weekend ten einde met de race op de Nashville Superspeedway. Daarna volgt een lang off-season, aangezien het seizoen 2025 pas op 2 maart in gang geschoten wordt met de Grand Prix van St. Petersburg. Dat biedt teams en coureurs genoeg tijd om contractuele zaken af te handelen. Voor het seizoen 2025 zijn nog niet alle zitjes gevuld en het belooft dan ook een interessante periode te worden voor de coureurs. Eén van de coureurs die nog geen zitje voor 2025 heeft, is Rinus 'VeeKay' van Kalmthout.

"Mijn contract loopt eind dit jaar af en ik heb gesproken met Ed [Carpenter, teameigenaar] en hij heeft interesse getoond om mij te behouden", wordt VeeKay geciteerd door RACER. "We denken dus na over volgend jaar, maar het is heel moeilijk. Dit zijn belangrijke beslissingen. Ik wil succesvol zijn in mijn carrière, dus wat er ook gebeurt, daar moeten we voor gaan, toch?" Het is dus nog niet bekend voor welk team VeeKay in 2025 zal rijden, maar: "Ik zal terugkeren in de IndyCar, dat staat vast. Dat is ook alles wat ik moet weten. Dat is het belangrijkst."

Teameigenaar Ed Carpenter is voorlopig te spreken over beide coureurs, al zijn zowel VeeKay als Christian Rasmussen nog niet bevestigd voor 2025. "We gaan nog niks bevestigen, aangezien er nog niks vaststaat", geeft Carpenter tegenover RACER aan. "Christian doet het heel goed, waarschijnlijk beter dan veel resultaten die hij behaald heeft. Hij kan het goed doen en verdient meer tijd in de auto. We hebben zeker sterke gevoelens over onze beide coureurs en kunnen ons zeker een toekomst met hen voorstellen, maar we hebben nog niets gedaan. We zijn nog bezig met het afronden van het budget en al het andere. Maar er is zeker interesse in beide jongens. Rinus zit al lang bij het team. Christian is nieuwer en heeft meer tijd nodig, maar we zijn blij met waar hij nu staat."

VeeKay maakt al sinds zijn IndyCar-debuut in 2020 deel uit van Ed Carpenter Racing. In 2021 behaalde hij zijn eerste en tot nu toe enige IndyCar-zege namens ECR, op de road course van Indianapolis. Momenteel staat VeeKay veertiende in het kampioenschap, waar hij in 2020 en 2023 ook al eindigde. In 2021 en 2022 besloot hij het seizoen op de twaalfde plek. Met een goed resultaat op de Nashville Superspeedway zou de 24-jarige Nederlander dit seizoen maximaal de elfde plek kunnen behalen.