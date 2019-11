Van Eerd: Veekay samen tot een Nederlandse held in Amerika maken

Waar de bedrijven bijna over elkaar heen vallen om op één of andere manier te profiteren van Max Verstappen, is het voor andere Nederlandse talenten vele malen lastiger om financiële steun te krijgen. Vooral in de Europese opstapklassen wacht talenten een permanent gevecht om de pegels. Het blijkt zelfs één van de redenen te zijn dat de familie Van Kalmthout voor het Amerikaanse traject heeft gekozen, daar werkt men namelijk met 'scholarships' en worden goede resultaten beloond.

Daarmee was de kous echter nog niet af. Want ook voor de uiteindelijke stap naar de IndyCar Series bleek geld nodig en dus was daar een rol voor Jumbo weggelegd. "Ik had natuurlijk liever gezien dat heel Nederland ook hier achter was gaan staan, zodat er veel meer sponsoren waren. Maar goed: ik begrijp het wel en dat gaat ook vanzelf wel [goed] komen. En anderzijds ben ik ongelooflijk trots dat wij dit als 'founding partner' van Rinus hebben kunnen doen", wijst Van Eerd namens Jumbo nog subtiel op het uitblijven van andere, grote sponsoren.

De vervolgvraag is dan natuurlijk of Van Eerd enkel vanuit zijn racehart over de brug is gekomen of dat er ook een zakelijke - wellicht internationale - component achter zit. "Onze ambities zijn groot, maar ik zal niet zeggen dat we meteen winkels in Amerika gaan openen. Maar het gaat volgens mij ook niet per se om de plek waar het evenement zich afspeelt. Het gaat erom of het DNA van 'winnen' aanwezig is en dat hebben we met Rinus zeker gevonden." Van Eerd zet met andere woorden in op een nieuwe Nederlandse raceheld, eentje die toevallig aan de andere kant van de plas actief is. "Ik denk niet dat IndyCar zo'n vlucht zal nemen als de Formule 1 [qua populariteit], maar ik ben er wel honderd procent van overtuigd dat Nederland volop gaat genieten van IndyCar."

Bekijk hierboven het hele interview met Frits van Eerd over de sponsoring van Van Kalmthout en de aantrekkingskracht van een Nederlander in de IndyCar Series.