Freedom 250 Grand Prix verlengd tot volledige raceafstand van 250 mijl

IndyCar-functionarissen hebben een aanzienlijke verlenging van de afstand aangekondigd voor de inaugurele Freedom 250 Grand Prix, waarbij de race wordt uitgebreid van 125 naar 147 ronden om een volledige wedstrijd over 250 mijl te creëren ter ere van de 250e verjaardag van Amerika.

De historische race vindt plaats op zondag 23 augustus 2026, wanneer coureurs het tegen elkaar opnemen op een 1,7 mijl lang stratencircuit met zeven bochten dat door de hoofdstad van het land slingert, over Pennsylvania Avenue voert, langs iconische bezienswaardigheden en rond de National Mall. Het hoofdevenement zal dienen als middelpunt van een gratis, tweedaags motorsportfestival ter viering van het semiquincentennial van het land.

Door de totale afstand met bijna 18 procent te verlengen, komt er aanzienlijk meer actie op de baan bij, terwijl er complexe tactische uitdagingen ontstaan voor coureurs en race-engineers. De grotere lengte zal naar verwachting een extra pitstop afdwingen ten opzichte van de oorspronkelijke opzet, waardoor teams hun brandstofstrategie zorgvuldig moeten beheren en beslissingen over de slijtage van Firestone-banden moeten aanpassen. Bovendien geven de extra ronden de coureurs meer mogelijkheden om inhaalacties voor te bereiden en gedurfde manoeuvres te maken op het krappe stratencircuit van D.C.

Voorzitter Bud Denker van de Freedom 250 Grand Prix verklaarde dat de uitbreiding naar een echte race over 250 mijl een passend eerbetoon is aan 250 jaar Amerikaanse vrijheid en innovatie.

"Nu Amerika in 2026 250 jaar vrijheid en innovatie viert, is het alleen maar passend dat de Freedom 250 Grand Prix een echte race over 250 mijl wordt," zei Bud Denker.

"De extra ronden zullen nog meer mogelijkheden creëren voor strategie, actie op de baan en drama in de slotfase, terwijl we onze fans extra waarde bieden en nog meer kansen om van dit historische evenement te genieten."

De toegevoegde afstand vergroot ook het nationale uitzendvenster voor FOX, de exclusieve televisiepartner van IndyCar, waardoor er gedurende de middag meer ruimte is voor diepgaandere verhalen en realtime strategische analyse. De live nationale uitzending vanuit Washington, D.C. begint met een uitgebreide voorbeschouwing om 11:30 AM ET op zondag 23 augustus, in aanloop naar het vallen van de groene vlag kort na 1:00 PM ET.