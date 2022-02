Foto’s: Dit is de nieuwe IndyCar-livery van Rinus van Kalmthout

Op het rijdersfront is het een rustige winter geweest voor Ed Carpenter Racing. De contractverlenging van Rinus van Kalmthout werd in september al gecommuniceerd, waardoor de Nederlander al vroeg zekerheid had dat hij voor het derde opeenvolgende jaar voor het team kan uitkomen. Dat doet hij opnieuw in de auto met nummer 21. Op de bekendmaking van zijn teamgenoot was het langer wachten, maar vorige maand maakte ECR duidelijk dat er op dat front ook weinig verandert: wederom is Conor Daly de bestuurder van de auto met startnummer 20. Wel mag de Amerikaan nu het hele seizoen racen, daar waar hij voorheen de ovals aan teameigenaar Ed Carpenter moest laten.

Met nog twee weken tot de eerste race van het IndyCar-seizoen en de enige collectieve test in aantocht heeft ECR de nieuwe kleurstellingen van Van Kalmthout en Daly gepresenteerd. Voor VeeKay geldt dat hij in 2022 aan ietwat gewijzigde livery te herkennen is. Sonax is nog altijd de prominente sponsor op de sidepods en rood, zwart en wit zijn nog altijd de overheersende kleuren, maar de verhoudingen zijn wel wat veranderd. De witte sidepods zijn gebleven en de neus is opnieuw rood. Ook een groot deel van het chassis was in 2021 nog rood, maar is dit jaar juist zwart. Verder zijn er enkele rode en witte accenten op de auto aanwezig.

De veranderingen aan de livery van Conor Daly zijn een stuk ingrijpender te noemen en dat is te wijten aan het vertrek van hoofdsponsor US Air Force. Het zilvergrijs en zwartblauw, dat de bolide met startnummer 20 afgelopen jaar nog sierde, is vervangen door een overwegend donkerblauwe livery met gouden en lichtblauwe accenten. Op de sidepods is het logo van nieuwe hoofdsponsor Bitnile te vinden.

De nieuwe kleurstellingen van Van Kalmthout en Daly zijn maandag waarschijnlijk voor het eerst te bewonderen tijdens de enige collectieve testdag in de aanloop naar het nieuwe IndyCar-seizoen in Sebring. Het IndyCar-seizoen gaat op 27 februari van start met de Grand Prix van St. Petersburg.

Foto's: De nieuwe IndyCar-livery's van Rinus VeeKay en Conor Daly

Livery van Rinus VeeKay, Ed Carpenter Racing 1 / 5 Foto door: Ed Carpenter Racing Rinus VeeKay, Ed Carpenter Racing 2 / 5 Foto door: IndyCar Series Livery van Rinus VeeKay en Conor Daly, Ed Carpenter Racing 3 / 5 Foto door: Ed Carpenter Racing Livery van Conor Daly, Ed Carpenter Racing 4 / 5 Foto door: Ed Carpenter Racing Conor Daly, Ed Carpenter Racing 5 / 5 Foto door: IndyCar Series