Foto's: Alle auto's van het IndyCar-seizoen 2020

Nieuw dit jaar is het zogeheten Aeroscreen, de nieuwe cockpitbescherming die door Red Bull Technologies werd ontwikkeld. Met de combinatie van een halo en een scherm uit polycarbonaat moeten de rijders vanaf 2020 beter beschermd zijn. Iets wat na enkele ernstige ongelukken geen overbodige luxe meer is.

Die schermen zorgen echter ook voor extra gewicht, een aangepaste aerodynamica en vooral een andere gewichtsverdeling. De teams, die de schermen pas laat in ontvangst mocht nemen, hebben dus heel wat huiswerk te maken en dat kan voor enkele verrassende resultaten leiden wanner het veld op 15 maart verzamelt in Florida voor de seizoenopener in St. Petersburg.

In Florida komen 24 voltijdse deelnemers aan de start. Same met twee deeltijdse inschrijvingen kan de IndyCar dus pronken met een volle startgrid. Daaronder ook de Nederlander Rinus van Kalmthout, die met Ed Carpenter Racing debuteert in de Amerikaanse topklasse.

In onderstaand overzicht ontbreken nog de wagens van Fernando Alonso (Arrow McLaren SP), James Hinchcliffe (Andretti), Ben Hanley (DragonSpeed) en Sage Karam (Dreyer & Reinbold), die dit seizoen een of meerdere races in actie zullen komen maar deze winter nog niet met het aeroscreen hebben getest.

Bekijk de IndyCar-auto's van 2020 met het aeroscreen