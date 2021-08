Alpine F1-talent Lundgaard debuteert dit weekend in IndyCar

Tijdens de zomerstop van het Formule 2-seizoen is Lundgaard de Atlantische Oceaan overgestoken voor een eerste kennismaking met de Amerikaanse IndyCar Series. Twee weken geleden heeft de Deense coureur op Barber Motorsports Park mogen testen met een IndyCar-bolide van Rahal Letterman Lanigan Racing. Die test is dermate goed verlopen dat de 20-jarige coureur komend weekend meteen zijn racedebuut mag maken. Tijdens de Big Machine Spiked Coolers Grand Prix op de road course van Indianapolis zal Lundgaard het stuur overnemen van Santino Ferrucci.

“We waren heel blij met het werk dat Christian onlangs liet zien tijdens de test op Barber. We kijken er naar uit om hem in actie te zien op de Indianapolis Motor Speedway”, aldus Bobby Rahal, mede-eigenaar van RLL. “Het wordt een nieuwe ervaring voor hem en een flinke uitdaging vanwege het gebrek aan trainingstijd vergeleken met de andere races, maar de road course van Indianapolis lijkt wel wat op Europese circuits omdat het ontworpen is voor de Formule 1 en Grand Prix-races. Ik denk dan ook dat het een minder groot probleem zal worden dan op een van de meer traditionele IndyCar-circuits.”

De IndyCar-coureurs delen het circuit van Indianapolis dit weekend met de coureurs van de NASCAR. Daardoor krijgt Lundgaard op vrijdag slechts een uurtje trainingstijd alvorens er ’s avonds gekwalificeerd dient te worden. Zaterdag volgt er in de ochtend nog een korte warm-up van een half uur, maar vervolgens staat op zaterdagmiddag de race al op het programma. “Gezien het gebrek aan test- en trainingstijd hebben we geen al te hoge verwachtingen van hem”, vervolgt Rahal. “We verwachten gewoon dat hij naar buiten gaat, zijn werk doet en daarop kan bouwen.”

Lundgaard kijkt uit naar debuut

Ondanks de sprong in het diepe zegt Lundgaard erg uit te kijken naar zijn IndyCar-debuut: "Ik kijk er echt enorm naar uit om de IndyCar uit te proberen. Ik heb het geluk gehad dat ik in mijn carrière al een aantal geweldige auto’s heb mogen besturen en kijk er naar uit om ook een IndyCar toe te kunnen voegen aan dat lijstje. Ter voorbereiding op deze race heb ik al getest met de auto en dat voelde vrij gaaf. Ik weet zeker dat het nog beter zal voelen tijdens een raceweekend, in race-omstandigheden tussen al die getalenteerde coureurs.”

“Er is veel werk in gestoken om dit mogelijk te maken en me zo goed mogelijk voor te bereiden op deze uitdaging, maar ik ben er klaar voor”, vervolgt Lundgaard, die in de Formule 3 en de Formule 2 races heeft weten te winnen met ART Grand Prix. “Ik heb zelfs alle IndyCar-races gezien dit jaar, dus de kans om zelf plaats te mogen nemen op de grid is geweldig. Ik heb in korte tijd veel te leren, maar iets nieuws uitproberen vind ik altijd leuk.”

Het IndyCar-debuut van Lundgaard heeft het groene licht gekregen van Alpine F1 Team-directeur Davide Brivio, die benieuwd is hoe zijn talent het ervan af zal brengen in Amerika: “De IndyCar is een briljante, competitieve raceklasse met een zeer sterk deelnemersveld. We zijn benieuwd hoe Christian deze kans gaat benutten. Hij blijft een belangrijk deel van de Alpine Academy omdat hij in de lagere klassen veel potentie heeft getoond. Nu, tijdens zijn tweede seizoen in de Formule 2, evalueren we zijn opties voor de volgende fase, maar op dit moment focussen we ons vooral op het heden en laten we hem kennismaken met een andere auto en omgeving. Ik weet zeker dat Christian ervan zal genieten. Ik kan niet wachten om de race te zien.”

De IndyCar-race op Indianapolis gaat zaterdag rond de klok van 18.30 uur Nederlandse tijd van start. Eerder dit jaar pakte Rinus van Kalmthout er zijn eerste IndyCar-zege toen het kampioenschap ook al in actie kwam op de road course. Afgelopen weekend kwam het kampioenschap in actie op het stratencircuit van Nashville, waar Marcus Ericsson een bizarre race vol incidenten op zijn naam schreef.