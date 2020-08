Moeizame Indy 500 voor Alonso: “Geen enkele vlekkeloze ronde”

Alonso ging op de legendarische Indianapolis Motor Speedway opnieuw op jacht naar de winst in de Amerikaanse klassieker, zijn laatste ontbrekende schakel voor de ‘triple crown’. De Spanjaard kon echter geen indruk maken. In de kwalificatie kwam hij niet verder dan de 26e positie. Halfweg de race reed hij vijftiende maar daar stokte de opmars door een probleem met de koppeling. De winst ging uiteindelijk naar een andere voormalig Formule 1-coureur: Takuma Sato kwam na 200 ronden als eerste over de meet. Voor de populaire Japanner was dat zijn tweede zege in de Indy 500.

“Het was een veelbewogen race voor ons”, blikte Alonso terug. “Laat ik het zo stellen: geen enkele ronde verliep vlekkeloos. We hadden vanaf het begin moeite met de balans, we kampten met veel overstuur. Tijdens de pitstops pasten we de voorvleugel keer op keer aan en voerden we veranderingen aan de banden door. Langzaam maar zeker werden we blijer met de balans. Rond ronde 110 reden we op de vijftiende plaats. Dat is waar we wilden zijn. We hadden de halve race nodig om van P26 naar P15 op te klimmen. Vervolgens ontstond een probleem met de koppeling, waarvan we niet wisten hoe we dat moesten verhelpen. We eindigden de race zonder koppeling dus vanaf dat moment moesten we bij elke pitstop de auto duwen, de versnelling selecteren en wegrijden. Dat kostte ons een ronde. Helaas bleef dat zo tot het einde en konden we niet meer bereiken.”

Desondanks ziet de Spanjaard nog positieve punten: “Ik ben blij dat ik de finish gehaald heb. We hebben weer 500 mijl achter de kiezen, dat is positief. Arrow McLaren SP was fantastisch tijdens de race. De strategie en pitstops leverden ons telkens posities op. Ik ben trots op het werk dat we de afgelopen weken verzet hebben. We hebben geprobeerd om te racen maar we hadden geen geluk.”