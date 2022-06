Rosenqvist verlengt bij McLaren voor plek in IndyCar of Formule E

Er gingen al enige tijd geruchten over de toekomst van Felix Rosenqvist. Sinds 2021 komt hij in de IndyCar Series uit voor Arrow McLaren SP, waar hij de teamgenoot van Pato O'Ward is. Recent tekende de Mexicaan al een nieuw contract, terwijl Alexander Rossi begin 2023 overkomt van Andretti Autosport. Hoewel McLaren van plan is om volgend jaar een derde auto in te zetten, heeft dat voor vraagtekens rond Rosenqvists toekomst gezorgd. Die worden nu grotendeels weggenomen, want de Zweed heeft een nieuw meerjarig contract ondertekend bij McLaren Racing.

Het is nog onduidelijk welke plannen McLaren precies heeft met Rosenqvist. Een langer verblijf in IndyCar is dus een mogelijkheid, maar ook kan hij terecht bij het nieuwe Formule E-team van de autofabrikant. Vanaf het aankomende seizoen neemt McLaren de inschrijving van Mercedes over en donderdag werd bekend dat men daarbij gebruik gaat maken van de aandrijflijn van Nissan. Rosenqvist beschikt bovendien over de nodige ervaring in de elektrische raceklasse. Tussen 2016 en 2018 reed hij twee seizoenen voor Mahindra, waarmee hij drie races wist te winnen. Ook nam hij in 2018-2019 deel aan de seizoensopener, toen Pascal Wehrlein de start van het seizoen moest missen.

"Ik ben erg blij dat ik in 2023 en de jaren erna bij McLaren blijf", zegt Rosenqvist. "Met de uitbreiding van het team naar de Formule E heb ik extra kansen in zowel de VS als Europa. Ik kijk ernaar uit om in de komende weken mijn plannen aan te kunnen kondigen. Ik heb genoten van mijn tijd in de #7 Arrow McLaren SP in IndyCar. We hebben samen enkele geweldige momenten gehad, waaronder de pole in Texas eerder dit jaar en de vierde plek in de Indy 500. Ik ben dankbaar dat ik deze kans krijg om de nieuwe opties te verkennen en mijn ervaring te gebruiken om McLaren in 2023 zo goed mogelijk te laten starten."

Rosenqvist maakte zijn IndyCar-debuut in 2019 bij Chip Ganassi Racing. Met dat team won hij in 2020 de race op Road America, alvorens hij in 2021 de overstap maakte naar Arrow McLaren SP. Dit jaar bezet Rosenqvist de achtste plaats in het kampioenschap met 90 punten achterstand op klassementsleider en landgenoot Marcus Ericsson.