Rosenqvist naar Meyer Shank, Pagenaud vertrekt na twee seizoenen

Simon Pagenaud is nog altijd niet teruggekeerd in de IndyCar sinds zijn zware koprol in de vrije training op Mid-Ohio. Hij liep daarbij hersenschuddingsverschijnselen op en moest vervolgens meerdere races aan zich voorbij laten gaan en mist ook de laatste race van het seizoen op Laguna Seca. In de tussentijd namen Conor Daly, Tom Blomqvist en Linus Lundqvist de honneurs waar en stapten zij in de #60 Meyer Shank-bolide. Lundqvist heeft getekend bij Chip Ganassi Racing, Blomqvist vervangt Helio Castroneves - die in 2024 enkel nog meedoet aan de Indy 500 - bij Meyer Shank. Daar zal de Brit vergezeld worden door Felix Rosenqvist, aangezien MSR voor zekerheid wil gaan en een terugkeer van Pagenaud nog onzeker is.

Rosenqvist heeft een meerjarige deal getekend bij MSR en verlaat zo Arrow McLaren na drie seizoenen. "Ik ben super enthousiast om samen met MSR aan het volgende hoofdstuk van mijn IndyCar-carrière te beginnen", zegt de enkelvoudig IndyCar-winnaar. "Dit is een geweldige kans voor mijzelf en MSR om samen naar het volgende niveau te gaan. Ik ben ook erg enthousiast om weer met mijn oude vriend Tom samen te werken. Ik ben er klaar voor om samen te werken en het volgende seizoen te beginnen."

Teambaas Mike Shank is blij dat zijn team nu de rijdersline-up voor 2024 vastgelegd heeft. "Felix stond al een tijdje op onze radar en we hebben dit jaar alles op een rijtje gezet om iets met hem uit te werken. Het is geen geheim dat we een lastig seizoen hebben gehad met enkele dingen die we niet in de hand hadden en dingen die we wel in de hand hadden. Ik denk dat we er allemaal naar uitkijken om helemaal opnieuw te beginnen en aan de slag te gaan. Ik denk dat Tom en Felix geweldig zullen samenwerken en elkaar goed zullen aanvullen. We hebben Helio ook bij elke race om feedback en advies te geven, wat een extra bonus is. Dus ik denk dat we een goed jaar tegemoet gaan."

De komst van Rosenqvist betekent dus ook dat Pagenaud afscheid moet nemen van MSR. De 39-jarige Fransman geeft in een verklaring nog niet aan wat zijn raceplannen zijn, aangezien hij zich voor nu volledig wil focussen op zijn herstel. "Ik wil MSR het allerbeste wensen en Mike Shank, Jim Meyer en het hele team bedanken voor de waardevolle ervaringen die ik de afgelopen twee jaar heb opgedaan", schrijft hij op sociale media. "Ik zou willen dat we de afgelopen twee seizoenen samen meer hadden kunnen bereiken en meer races hadden kunnen winnen, maar dat is niet gelukt. Voor nu is mijn doel om me volledig op mezelf te richten en te herstellen. Het is een langzaam proces. Ik blijf samenwerken met de artsen en doe wat nodig is om mijn gezondheid weer 100 procent te krijgen."