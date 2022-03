Rosenqvist bezorgt McLaren pole in Texas, Van Kalmthout achtste

Alle IndyCar-coureurs kregen nabij Fort Worth slechts één kans om zich met een gemiddelde snelheid over twee ronden te kwalificeren voor de tweede race van het seizoen. Middels een loting werd de startvolgorde voor de kwalificatie bepaald en dus verscheen Ed Carpenter als eerste op de baan. Zijn tijd werd meteen verbeterd door rookie David Malukas, die een gemiddelde snelheid van 219,864 mijl per uur klokte.

Via Jimmie Johnson en mede-debutant Devlin DeFrancesco kwam Ed Carpenter Racing-coureur Conor Daly kortstondig op de eerste positie terecht met 219,987 mijl per uur over twee ronden. Meteen daarna toonde Alexander Rossi echter zijn snelheid door met 220,458 mijl per uur als eerste coureur een gemiddelde van meer dan 220 mijl (354 kilometer per uur) te klokken. Met die snelheid leek de Amerikaan van Andretti Autosport een goede kans te maken op een goede startpositie, totdat Felix Rosenqvist namens Arrow McLaren SP als elfde aan zijn kwalificatierun begon.

De Zweed reed twee ronden die individueel sneller gingen dan gemiddeld 221 mijl per uur en met 221,110 nam hij de koppositie over. Op dat moment moesten de meeste favorieten nog op het asfalt verschijnen, maar Rosenqvist had de lat bijzonder hoog gelegd met zijn poging. Takuma Sato was aanvankelijk degene die nog het dichtste in de buurt kwam. De Japanner van Dale Coyne Racing moest met 221,094 mijl per uur echter genoegen nemen met op dat moment de tweede plaats.

Rinus van Kalmthout mocht vervolgens ook aan de bak voor zijn kwalificatierun. Na een snelle eerste ronde toonde hij in zijn tweede ronde wat verval, maar 220,748 mijl per uur was op dat moment goed voor de zesde plek. Penske-coureurs Will Power en Scott McLaughlin moesten op dat moment echter nog een run maken. Eerstgenoemde kwam met twee zeer consistente ronden tot 221,016 mijl per uur, uiteindelijk goed voor de vierde plek, terwijl McLaughlin als allerlaatste naar 221,096 mijl per uur snelde.

Rosenqvist pakte zodoende de tweede pole uit zijn IndyCar-carrière, met in tijd uitgedrukt slechts drie duizendsten verschil ten opzichte van McLaughlin. Sato start zondag vanaf de derde positie, met naast hem Power. Scott Dixon en Helio Castroneves delen de derde startrij, terwijl Josef Newgarden op P7 en Van Kalmthout op P8 de vierde startrij vormen. De top-tien wordt afgesloten door McLaren F1-testrijder Colton Herta en McLaren IndyCar-coureur Pato O’Ward. Regerend kampioen Alex Palou noteerde de elfde tijd, Romain Grosjean volgt op P13.

De IndyCar-race op Texas Motor Speedway gaat zondagmiddag om 17.30 uur Nederlandse tijd van start.

Uitslag IndyCar Texas - Kwalificatie