Rosenqvist stroomt op ‘natuurlijke manier’ in bij Arrow McLaren SP

Na twee seizoenen verruilde Rosenqvist zijn plek bij Chip Ganassi Racing voor een zitje bij Arrow McLaren SP. Sinds zijn eerste test in november heeft de voormalig F3-kampioen flink wat tijd doorgebracht op het hoofdkwartier van het team om zich aan te passen op de formatie. De huiselijke sfeer binnen de organisatie geeft Rosenqvist in de aanloop naar het seizoen een goed gevoel.

“Ik denk dat ik op een natuurlijke manier ingestroomd ben bij dit team”, zei Rosenqvist, die maandag weer in actie komt tijdens een testdag op Sebring. “We hebben sinds mijn eerste test in november best veel werk verzet. Het is een rustige en bescheiden groep mensen die zich extreem focussen op het werk dat ze moeten doen, maar ze kennen ook het belang van ontspanning. Dat waardeer ik enorm. Ik geniet er echt van en ik kijk uit om te beginnen en dit team naar een volgend niveau te tillen. Het duurt nog lang tot de eerste race, maar onze voorbereidingen gaan vlot. De eerste test is maandag en daar kijk ik naar uit. De meeste tijd spenderen we nu op het hoofdkantoor van het team in Indianapolis.”

Op de baan wil Rosenqvist voor 2021 vooral werken aan het opbouwen van meer consistentie. Dat is een van de sleutels voor success in IndyCar. “Het is zoals altijd zaak om zoveel mogelijk ronden te rijden”, aldus Rosenqvist. “Het is met het puntensysteem van IndyCar belangrijk om constant te presteren, veel meer dan in F1. Daar kan een overwinning een groot verschil maken in het klassement. Dat gezegd hebbende: met wat meer races dan in 2020 kan je je een uitvalbeurt veroorloven. Ik voelde me vorig jaar erg sterk tijdens de laatste ovalrace op Gatway, ik hoop dat ik die ontwikkeling bij Arrow McLaren SP door kan zetten. Dat team doet het altijd goed op de ovals.

Rosenqvist is dit seizoen de teamgenoot van Patricio O’Ward, die vorig jaar vierde werd in het kampioenschap. Voor de Indy 500 heeft het team van Zak Brown nog een derde inschrijving, dan komt ook Juan Pablo Montoya in actie voor de formatie.