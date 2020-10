Rosenqvist vervangt Askew bij Arrow McLaren SP, O’Ward blijft

McLaren debuteerde dit seizoen in de IndyCar met O'Ward en Askew als rijders. Laatstgenoemde moest de dubbele ontmoeting op Indianapolis aan zich voorbij laten gaan vanwege balansproblemen, waar hij sinds een crash in de Indy 500 mee kampt. Mogelijk keert hij nog wel terug voor de seizoensafsluiter op St. Petersburg. Dat is voor de debutant, die in 2019 de titel in de Indy Lights voor de neus van Rinus van Kalmthout wegkaapte, wel meteen het laatste optreden in dienst van Arrow McLaren SP, want het team kondigde maandag aan dat de Amerikaan zijn plekje kwijtraakt.

Meerdere bronnen hebben tegenover Motorsport.com bevestigd dat Askew vervangen gaat worden door Felix Rosenqvist. De 28-jarige Zweed debuteerde in 2019 in de IndyCar bij Chip Ganassi Racing. Daarbij maakte hij een sterke indruk, wat leidde tot een zesde plek in het kampioenschap en de Rookie of the Year-titel. Dit seizoen verloopt een stuk stroever voor Rosenqvist, die tijdens de tweede race op Road America wel zijn eerste zege in de klasse boekte. Rosenqvists manager wilde tegenover Motorsport.com niet bevestigen dat de overstap in kannen en kruiken is. Wel is het logisch dat er een rijder moet vertrekken bij Ganassi, dat regerend kampioen Scott Dixon onder contract heeft staan en ook NASCAR-legende Jimmie Johnson heeft aangetrokken. Over het lot van Marcus Ericsson is nog geen duidelijkheid.

Rosenqvist wordt bij McLaren SP de nieuwe teamgenoot van O’Ward. De Mexicaan werkt in dienst van de renstal een zeer sterk seizoen af. Hij stond een keer op pole-position en met een reeks podiumplaatsen bezet hij momenteel de vijfde plek in de titelstrijd. McLaren SP kondigde dinsdag aan dat het contract met O’Ward is verlengd en dat hij ook in 2021 onderdeel blijft van het team.

Met medewerking van David Malsher