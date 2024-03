De No. 60 Meyer Shank Racing Honda van Felix Rosenqvist ging in 1.38,5831 (111,999 mph) een stuk sneller dan zijn rivalen over het bochtige circuit om de snelste tijd openingsgroep in handen te krijgen. Alex Palou, de regerend en tweevoudig IndyCar Series-kampioen, zette zijn hoge snelheid tijdens de tests van het weekend door met een ronde van 1m38,5675s (112,017 mph). Dat was genoeg om de tweede groep te winnen.

Groep 1

Scott Dixon van Chip Ganassi Racing zette de eerste tijd neer in de acht minuten durende kwalificatie met een ronde van 1.39.7074 seconden. Dixons tijd aan de leiding was echter van korte duur, want Christian Lundgaard (Rahal Letterman Lanigan Racing), die eerder op de dag tijdens de laatste testsessie de snelste was, sprong naar de leiding met nog minder dan twee minuten te gaan. Even later passeerde Team Penske's Scott McLaughlin beiden en nam de koppositie over met nog een minuut te gaan. Slechts een paar seconden later zorgde Rosenqvist voor zijn pole-winnende run. De Nederlander Rinus VeeKay van Ed Carpenter Racing werd knap derde, waardoor Lundgaard naar de vierde plaats zakte.

Rosenqvist pakte de pole met slechts 0.0237 seconde voorsprong op McLaughlin en 0.0452 seconde op VeeKay. Het Team Penske-duo Josef Newgarden en Will Power kwam als vijfde en zesde in de tijdenlijsten terecht, waardoor de rijders van Juncos Hollinger Romain Grosjean en Agustin Canapino naar de zevende en achtste plaats werd geduwd.

Door de wisselingen in de groep viel Dixon, de zesvoudig IndyCar Series-kampioen, terug naar de negende plaats. Santino Ferrucci van AJ Foyt Racing kwam op een tiende plek terecht. Colton Herta (Andretti Global) moest een eerste run staken nadat er vuil op de baan was gegooid door een andere deelnemer. Het lukte hem niet om daarvan te herstellen en kwam tot een elfde tijd. Dale Coyne Racing-rookie Nolan Siegel, die fulltime deelneemt aan Indy NXT, stond in de beginfase even tweede in de groep voordat hij terugviel naar P12.

Kyle Kirkwood ondervond soortgelijke problemen als Herta, zijn Andretti-teamgenoot. Hij moest een vroege poging afbreken en was niet in staat om een snelle ronde te noteren, waardoor hij op slechts dertiende werd eindigde. Sting Ray Robb (AJ Foyt Racing) sloot de groep af op de veertiende en laatste plek.

Groep 2

Bij een drukke start in de tweede groep zette Arrow McLaren de eerste tijd neer met Pato O'Ward, die met nog drie minuten te gaan een snelle ronde neerzette van 1.39.4293 seconden. Een minuut later werd hij echter teruggefloten door zijn tijdelijke teamgenoot Callum Ilott met een ronde van 1.39.2527 seconden.

Marcus Ericsson van Andretti Global drong aan op een snelle ronde tot hij een hobbel leek te raken in bocht 8, waardoor de achterkant van zijn No. 28 Honda weggleed en in de bandenstapels vloog. Het incident leidde tot de rode vlag met nog één minuut en negentien seconden te gaan.

Toen de sessie werd hervat, vestigde Chip Ganassi Racing (CGR) zich met het trio Palou, Marcus Armstrong en rookie Linus Lundqvist op de eerste drie plaatsen. Lundqvist behield die plek totdat de No. 15 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda van Graham Rahal een late aanval inzette en derde werd.Tom Blomqvist van Meyer Shank Racing werd vijfde, achter Lundqvist. Pietro Fittipaldi (Rahal Letterman Lanigan Racing) stormde naar de zesde plaats.

Ondanks het vroege tempo van Arrow McLaren, vielen ze allemaal terug van de zevende tot en met de negende plaats, aangevoerd door Alexander Rossi, daarna Ilott en gevolgd door O'Ward. De CGR-rookie, Kyffin Simpson, kon P10 veiligstellen. Christian Rasmussen (Ed Carpenter Racing), rookie Colin Braun (Dale Coyne Racing) en Ericsson maakten de rest van de groep compleet op P11, P12 en P13.

Uiteindelijk was Palou 0.1900 seconde sneller dan zijn CGR-teamgenoot Armstrong en 0.4048 seconde voor Rahal.