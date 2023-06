De Indy 500 naderde de slotfase toen het fout ging tussen Felix Rosenqvist en Kyle Kirkwood. Rosenqvist werd in bocht 1 ingehaald door Josef Newgarden, die de race uiteindelijk voor het eerst zou winnen, en verloor de controle over zijn Arrow McLaren. De Zweedse coureur knalde tegen de muur en schoot lange tijd ongecontroleerd door, kwam terug de baan op en werd geraakt door de roze Andretti-bolide van Kirkwood. De Amerikaan raakte met zijn linker achterwiel de wit-oranje McLaren, waarna het wiel op zeer hoge snelheid over de hekken langs de baan vloog.

Wonder boven wonder miste de band de twee tribunes die in bocht 2 stonden en raakte niemand gewond door het rondvliegende wiel. Wel werd snel duidelijk dat een auto op een parkeerplaats tussen de tribunes was geraakt. De witte Chevrolet had een flinke deuk opgelopen aan de linker voorzijde. Het bood de eigenaresse van de auto al een bijzonder verhaal om met vrienden en familie te delen, maar het verhaal is nu nog iets beter geworden. Een woordvoerder van de Indianapolis Motor Speedway laat tegenover IndyStar namelijk weten dat Penske Entertainment, de eigenaar van de IndyCar Series, een nieuwe auto zal leveren. Robin Matthews, die haar auto Snowball noemde, zag niet dat het wiel op haar auto terecht was gekomen. "Het kwam neer en ze zeiden: 'Robin, het is jouw auto!' Ik dacht: 'Nee, iemand neemt me in de maling.' Het is ook maar een auto, het is in orde."

Roger Penske, eigenaar van Penske Entertainment, heeft aangegeven dat er een onderzoek komt naar hoe het mogelijk was dat het wiel losvloog en over de hekken kon vliegen. Kirkwood kreeg bij de crash een impact van 80 G te verwerken. Na contact tegen de muur kwam hij ondersteboven op de baan terecht, waarna hij nog een tijd doorgleed. Opvallend was dat de Amerikaan besloot om tijdens het glijden zijn helmvizier te openen. Het leidde op sociale media tot vragen van fans, waarop Kirkwood antwoord heeft gegeven. "Ik waardeer oprecht alle zorgen om mijn welzijn en dat jullie zeggen dat ik mijn vizier omlaag moest houden", schrijft hij op sociale media. "Maar het was duidelijk niet opzettelijk. Het was een instinctieve reactie op het feit dat ik ondersteboven lag, in het pikkedonker zonder besef van waar ik was of hoe snel ik nog bewoog."