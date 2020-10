Ericsson tekent nieuw meerjarig contract bij Chip Ganassi Racing

Ericsson maakte 97 starts in de Formule 1 voor hij in 2019 de overstap maakte naar het Amerikaanse kampioenschap voor formulewagens. Hij ging aan de slag bij het gerenommeerde Arrow Schmidt Peterson Motorsports. Een daverend succes was het niet, een tweede plaats in Detroit was een van de spaarzame hoogtepunten in het debuutjaar van de man uit Kumla.

Chip Ganassi Racing schreef voor dit seizoen een nieuwe wagen in waarmee Ericsson de overstap maakte naar de formatie die kampioen werd met Scott Dixon. De Zweed scoorde geen podiums, maar werd wel vierde op Road America terwijl hij in Mid-Ohio en Gateway twee keer vijfde werd. In het kampioenschap bleef hij steken op de twaalfde plaats.

“Ik ben heel blij dat ik mijn samenwerking met Chip Ganassi Racing, Honda en HPD voor 2021 en daarna kan verlengen”, gaf Ericsson commentaar. “Ik wil Chip en de hele CGR-organisatie hartelijk bedanken voor het vertrouwen. Chip Ganassi Racing is een van de beste teams in de autosportwereld en ik ben trots dat ik onderdeel mag zijn van dit team. We zijn net klaar met het huidige seizoen, we hebben het potentieel gezien. Ik heb er vertrouwen in dat we in 2021 succes kunnen scoren op basis van wat we dit jaar allemaal geleerd hebben.”