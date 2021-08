Engineer: Grosjean na sterk oval-debuut ook klaar voor Indy 500

Grosjean debuteert dit jaar in de IndyCar Series, maar de ex-Formule 1-coureur besloot aanvankelijk alleen de races op de permanente- en stratencircuits voor zijn rekening te nemen. De ovalraces – waaronder de Indianapolis 500 – liet hij dit jaar aan zich voorbij gaan, totdat afgelopen weekend de race op de World Wide Technology Raceway op het programma stond. Op de relatief korte oval van Gateway werd de laatste ovalrace van het IndyCar-seizoen verreden en besloot ook Grosjean zich bij zijn collega's op de baan te voegen.

Grosjean eindigde zaterdagavond in de achterhoede met een veertiende plek, al kwam dat vooral door een ongelukkige timing van een neutralisatie. Zoals wel vaker dit jaar maakte de 35-jarige coureur opnieuw indruk in de #51 Honda van Dale Coyne Racing en hield hij – in tegenstelling tot een aantal collega’s met meer ervaring op een oval – zijn auto uit de muur. Daarnaast liet hij onderweg ook nog een aantal fraaie inhaalacties buitenom en binnendoor zien.

“We probeerden een strategie uit die niet helemaal onze kant op viel, dus het eindresultaat is daardoor niet zo goed als onze race was”, sprak Grosjean na afloop. “Maar we hadden een snelle auto en we hebben veel geleerd. Op koude banden heb ik wat foutjes gemaakt waardoor ik op het vuil terecht kwam, maar ik heb hem uit de muur gehouden en wat mooie inhaalacties laten zien. Ik ben blij met mijn eerste race op een oval, maar wel nog een beetje duizelig.”

Grosjean maakt indruk

Grote vraag is nu of Grosjean na het geslaagde ovaldebuut op Gateway, volgend jaar ook de ovals van Iowa, Texas en de befaamde Indianapolis Motor Speedway voor zijn rekening zal nemen. Op de vraag van Motorsport.com of de Fransman er klaar voor is, hoeft zijn race-engineer Olivier Boisson niet lang na te denken: “Oh ja, absoluut. Je weet nooit of een gozer uit Europa iets heeft met ovals. Santino [Ferrucci] was een positieve verrassing voor ons omdat het racen op de ovals vrij natuurlijk ging voor hem. Romain is ook een beetje zo. Als je ziet wat voor inhaalacties hij maakte binnendoor en buitenom, en hoe hij elke herstart sterker werd en er echt voor ging en het naar zijn zin had. Nee, ik maak me absoluut geen zorgen over hem en het racen op ovals. Er is geen twijfel dat hij het kan.”

Grosjean maakte eind juli al indruk tijdens een testsessie op de oval van Gateway, maar de progressie die de coureur afgelopen weekend liet zien verbaasde ook zijn eigen engineer: “Hij heeft er niet lang voor nodig gehad om zich comfortabel te voelen op een oval. Hij is absoluut een snelle leerling, maar het racen op een oval is anders. Voor het weekend was er vanuit ons en van zijn kant dus wel een beetje zorg. Ik wist echter niet dat hij zich zo snel thuis zou voelen op een oval tijdens de race en dat hij het vertrouwen zou hebben voor al die inhaalacties. Dat was indrukwekkend.”

Voorzichtige start

Boisson denkt dat Grosjean met een betere strategie zevende of achtste zou zijn gefinisht. Daarnaast werd de Fransman ook op pad gestuurd met een vrij conservatieve afstelling van de auto, zeker vergeleken met de afstelling waarmee zijn meer ervaren teamgenoot Ed Jones reed: “Ze waren redelijk gelijk, maar ik heb het wel iets conservatiever proberen te maken omdat het de eerste oval was voor Romain", vervolgt Boisson. "Ik vertelde hem dat de auto misschien iets te veel onderstuur zou hebben, maar ik wist dat hij er mee om kan gaan en dat je geen overstuur wilt hebben. Met een betere afstelling had de auto nog wel iets sneller kunnen gaan, maar ik probeerde het vooral iets meer aan de comfortabele kant te houden. Alles werd op één dag verreden: negentig minuten trainen en daarna direct de kwalificatie en de race. Waarmee we kwalificeren, racen we dus ook. Ik heb het dus met opzet iets aan de veilige kant gehouden.”

“We hebben veel over de kwalificatie gesproken en wat hij kon doen met de middelen in de auto. Hoe hij voor elke kant van de baan en windrichting de anti-roll bar kon aanpassen. Hij pakte het heel snel op omdat hij het in de race elke ronde veranderde voor bochten 1 en 2 en voor bochten 3 en 4. Hij was best moe na afloop, maar hij had wel door dat dit de enige manier was om aan beide kanten van het circuit de balans goed te houden. Dat was dus ook indrukwekkend.”

“Uiteindelijk was het het doel om de finish te halen Om echt ervaring op te doen moet je alle raceronden rijden. Testen op een oval of zelfs de trainingssessies zijn gewoon niet hetzelfde. Het was het plan om de hele race door te komen, en dat is gelukt. Het was een goede ervaring voor hem. Hij heeft er een mooie show van gemaakt.”

Met alleen nog de circuits van Portland, Laguna Seca en Long Beach te gaan dit jaar was Gateway de laatste oval van het IndyCar-seizoen. Het lijkt echter zo goed als zeker dat Grosjean volgend jaar terugkeert in de IndyCar Series. De Fransman zou van meerdere teams een aanbod op tafel hebben liggen voor 2022, om dan inclusief de ovals het volledige IndyCar-seizoen voor zijn rekening te nemen.