Eerste trainingsdag Indy 500 valt volledig in het water

De eerste actie op de Indianapolis Motor Speedway zou op dinsdag om 09.00 uur lokale tijd (15.00 uur in Nederland) van start gaan. De eerste training werd al gauw gecanceld vanwege regenval. In de middag klaarde het op en werden de omstandigheden beter. De baan droogde en de teams mochten om 13.50 uur lokale tijd hun bolides richting pitstraat duwen voor de tweede training. Op het moment dat iedereen gereed was om om 14.15 uur het asfalt te verkiezen, begon het opnieuw te regenen. Een nieuw buienfront voorkwam verdere actie. Na lang wachten besloot de IndyCar-organisatie om 16.10 uur lokale tijd er de brui aan te geven.

Het goede nieuws is dat de weersverwachtingen voor de rest van de week een stuk beter zijn. Zodra de regenbuien overgetrokken zijn, wordt zon voorspeld. Op woensdag staat er weer actie op het programma. Om 10.00 uur lokale tijd (16.00 uur in Nederland) staat er vijf minuten gepland voor installatieronden voor alle deelnemers, gevolgd door het rookie orientation-programma van RC Enerson. De collectieve training begint om 12.00 uur lokale tijd.

Tijdschema Indy 500 2023

Datum Sessie Lokale tijd Nederlandse tijd Woensdag 17 mei Training 12.00 uur - 18.00 uur 18.00 uur - 00.00 uur Donderdag 18 mei Training 12.00 uur - 18.00 uur 18.00 uur - 00.00 uur Vrijdag 19 mei Training (turbo-boost) 12.00 uur - 18.00 uur 18.00 uur - 00.00 uur Vrijdag 19 mei Loting voor kwalificatie 18.15 uur 00.15 uur Zaterdag 20 mei Training groep 1 08.30 uur - 09.00 uur 14.30 uur - 15.00 uur Zaterdag 20 mei Training groep 2 09.00 uur - 09.30 uur 15.00 uur - 15.30 uur Zaterdag 20 mei Kwalificatie 11.00 uur - 17.50 uur 17.00 uur - 23.50 uur Zondag 21 mei Training top-twaalf 11.30 uur - 12.30 uur 17.30 uur - 18.30 uur Zondag 21 mei Training laatste vier 12.30 uur - 13.30 uur 18.30 uur - 19.30 uur Zondag 21 mei Fast Twelve-kwalificatie 14.00 uur - 15.00 uur 20.00 uur - 21.00 uur Zondag 21 mei Last Chance-kwalificatie 16.00 uur - 17.00 uur 22.00 uur - 23.00 uur Zondag 21 mei Fast Six-kwalificatie 17.15 uur - 18.00 uur 23.15 uur - 00.00 uur Maandag 22 mei Training 13.00 uur - 15.00 uur 19.00 uur - 21.00 uur Vrijdag 26 mei Training 11.00 uur - 13.00 uur 17.00 uur - 19.00 uur Vrijdag 26 mei Pit Stop Challenge 14.30 uur - 16.00 uur 20.30 uur - 22.00 uur Zaterdag 27 mei Indy 500 Festival Parade 12.00 uur - 13.30 uur 18.00 uur - 19.30 uur Zondag 28 mei Amerikaanse tradities 12.17 uur 18.17 uur Zondag 28 mei "Start your engines" 12.38 uur 18.38 uur Zondag 28 mei Groene vlag voor 107e editie Indy 500 12.45 uur 18.45 uur