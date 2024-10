Net als Jamie Chadwick was Felipe Drugovich anderhalve week geleden achter het stuur van een IndyCar-auto te vinden op Barber Motorsports Park. De Braziliaan - die ook de reservecoureur bij het Formule 1-team van Aston Martin Racing is - werd door Chip Ganassi Racing opgetrommeld en mocht direct 129 rondjes rijden. De voormalig Formule 2-kampioen sprak met Motorsport.com over zijn ervaringen.

"De rijstijl is heel anders", begint Drugovich. "Ik was verrast door de snelheid, maar het was verder ook compleet anders dan ik had gedacht. Ik had verwacht dat het op een F2-auto zou lijken en dat de rijstijl niet heel anders zou zijn, maar het gevoel dat de auto mij geeft, is heel anders dan waar ik ooit in heb gereden. De geometrie van de auto is compleet anders en de banden die zij gebruiken zijn heel goed. De zijkant is veel zachter, waardoor je de bewegingen veel beter voelt."

"Ik denk dat dit een goede ervaring voor me was", vervolgt de 24-jarige coureur. "Als je naar mijn tijden kijkt, dan zie je dat die goed waren. Dit was het beste wat ik kon doen. Hoewel dit een rookietest was met een coureur die nooit in de auto heeft gereden, was dit ook een test voor het team zelf. Er zit een limiet op normale testsessies, dus ze hebben hier bepaalde dingen geprobeerd, bijvoorbeeld met de set-up. Ze waren heel blij met de feedback die ik daarover gaf."

Sterke rondetijden

De snelste ronde die Drugovich noteerde was indrukwekkend. De 1.07 die hij op de borden zette was een seconde sneller dan Álex Palou in maart dit jaar klokte. Palou was in de kwalificatie op Barber dit seizoen wel sneller, maar dat is volgens Drugovich goed te verklaren. "We reden nu met een auto met de upgrade, de hybridecomponent. Dat maakt de auto tachtig kilo zwaarder en zorgt voor een seconde aan snelheidsverlies", legt de coureur uit. "Vergelijkingen met de racerondes zijn daarom lastig te maken, maar dat kan wel met de rondetijden tijdens de tests begin dit jaar. Ik was sneller dan de referentietijd [van Palou]. Het enige is dat het toen de baanomstandigheden anders waren en dat toen de hybrides net werden uitgetest. Het is logisch dat het sindsdien sneller is geworden."

Is de test een opmaat naar een vast zitje in de IndyCar? Als het aan Drugovich ligt wel. "Als ik naar volgend jaar kijk, dan is IndyCar zeker een optie", verklaart de rijder uit Maringá. "We zijn het onderzoeken, maar komend jaar veranderen de regels een beetje [met het chartersysteem]. Elk team mag dan maar drie auto's inzetten."