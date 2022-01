Carpenter: ECR kan profiteren van continuïteit met VeeKay en Daly

Vorige week kondigde Ed Carpenter Racing aan dat Conor Daly ook in 2022 uitkomt voor het team. Daar waar de Amerikaan de afgelopen jaren alleen op road courses en stratencircuits voor het team reed, mag hij dit jaar het volledige seizoen voor zijn rekening nemen. Bij ECR wordt Daly voor het derde opeenvolgende jaar gekoppeld aan Rinus VeeKay, die aan zijn derde volledige IndyCar-seizoen gaat beginnen. Teambaas Ed Carpenter is onder de indruk van wat de Nederlander in zijn eerste twee seizoenen heeft gepresteerd, maar hij vermoedt ook dat er nog meer in het vat zit.

“We kijken uit naar het derde jaar met Rinus. In zijn eerste twee seizoenen had hij veel succes en afgelopen jaar pakte hij zijn eerste zege. Hij was ook ietwat consistent, maar dat zie je vaker in het tweede jaar”, zegt Carpenter over de 21-jarige Nederlander. "Ik denk dat hij een fase van zijn carrière betreedt waarin hij als coureur en persoon volwassener en onafhankelijker wordt. Uiteindelijk is hij nog een jongen, hij is zo jong, dus ik denk dat je hem dit jaar nog meer op zijn gemak gaat zien en zijn talent meer tot uiting ziet komen."

Dat ook Daly in 2022 weer plaatsneemt bij ECR, is volgens Carpenter ook in het belang van het team. “Ik ken Conor en na onze eerdere samenwerking denk ik dat hij er baat bij heeft dat hij zich op één team en één thuis kan concentreren, zonder dat hij van team naar team gaat, op zoek naar zijn volgende kans. Ik kijk uit naar die continuïteit. De afgelopen twee jaar hebben zij goed samengewerkt. Ik denk dat het goed is voor het team dat ze elkaar goed begrijpen en dat ze dat kunnen overbrengen.”

Hoop op lange samenwerking en titel met VeeKay

VeeKay staat te boek als een van de grote talenten in de IndyCar en heeft inmiddels zijn eerste zege behaald: op de road course van Indianapolis was hij in mei 2021 onder meer Romain Grosjean te snel af. Goede prestaties van de coureur uit Hoofddorp zouden kunnen leiden tot interesse van topteams, maar Carpenter hoopt hem een omgeving te kunnen bieden waarin een overstap niet nodig is. “Je moet gewoon proberen een omgeving en een kans te creëren waardoor ze bij Ed Carpenter Racing willen blijven”, vertelt hij.

De teambaas weet daar voor nodig is: succes. “Ik weet dat Rinus nu geniet van zijn omgeving. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat we hem de kans geven om zijn persoonlijke en professionele doelstellingen te halen, dat we hem een plaats geven waarin hij dit kan bereiken. We willen allebei hetzelfde. Als we een succesvol jaar hebben, ziet het er denk ik goed uit om met elkaar door te gaan. Als hij het gevoel heeft dat hij iets anders nodig heeft, dan kan hij dat nastreven. Maar het doel is dat hij nog een lange tijd bij Ed Carpenter Racing blijft.”

Want Carpenter heeft de ambitie om samen met VeeKay het leven van de topteams zuur te maken. Eerder slaagde het team daar in 2016 in met Josef Newgarden, die destijds een race won, vierde werd in het kampioenschap en een overstap naar Team Penske verdiende. “Rinus is een van de weinigen die exceptioneel getalenteerd is, van nature begaafd in het besturen van een auto en het maximale uit de auto haalt. Hij geeft nooit op. Hij is op alle soorten circuits behoorlijk sterk…”, analyseert Carpenter. “Hij heeft absoluut alles in huis om uit te groeien tot een kampioen. Dat is het doel met hem, om een kampioenschap te behalen.”