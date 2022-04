Ed Carpenter Racing helpt Paretta Autosport bij IndyCar-terugkeer

Het aantal inschrijvingen voor de 106e editie van de Indianapolis 500 staat inmiddels al geruime tijd op 32, terwijl er ruimte is voor 33 deelnemers. Het is de vraag wie deze plek gaat invullen, maar inmiddels is wel duidelijk dat Paretta Autosport is afgevallen. Het team van Beth Paretta – waarin diverse vrouwen de kans hebben gekregen in onder meer de pitcrew – debuteerde vorig jaar bij de Indy 500 en keert in 2022 terug op de IndyCar-grid, maar doet dat dus niet op Indianapolis Motor Speedway.

Nadat er vorig jaar nog werd samengewerkt met Team Penske, slaat Paretta Autosport dit jaar de handen ineen met Ed Carpenter Racing voor een technische samenwerking. Het team van vaste coureurs Rinus van Kalmthout en Conor Daly zet tijdens races op ovals al een derde auto in voor teambaas Ed Carpenter. Dat betekent dat er voor races op stratencircuits en road courses nog engineers en teamleden beschikbaar zijn. Paretta Autosport mag daar gebruik van maken en doet dat dan ook tijdens de IndyCar-races op Road America, Mid-Ohio en het stratencircuit van Nashville. Simona de Silvestro stapt opnieuw in als coureur van de auto met startnummer 16, die voor het einde van het seizoen mogelijk bij nog meer races wordt ingezet.

“We hadden in 2021 een geweldig eerste jaar met Roger Penske en Team Penske als onderdeel van het initiatief Race for Equality and Change. Sindsdien heb ik verder gewerkt aan het opzetten van de juiste structuur en de kans om ons team door te laten groeien”, vertelt Paretta over het aangekondigde IndyCar-programma. “Deze nieuwe technische samenwerking met Ed Carpenter Racing is spannend voor ons en geeft ons de kans om te groeien en deel te nemen aan meerdere races. Bovendien ben ik trots dat wij onze samenwerking met Chevrolet voortzetten. Zij hebben onze inzet voor diversiteit en inclusiviteit vanaf het begin gewaardeerd en gesteund.”

Na alleen de Indy 500 zet Paretta Autosport in 2022 dus een stap door in ieder geval aan drie races deel te nemen, met de mogelijkheid dat er nog enkele races bij komen. Het moet uiteindelijk op termijn gaan leiden tot een fulltime inschrijving. “Zoals we vorig jaar al zeiden, is het onze intentie om door te groeien tot een fulltime IndyCar-team”, legt Paretta uit. “We zijn enthousiast over deze samenwerkingen die ons in staat gaan stellen om dat te doen. Deze ommezwaai en wat we doen voor 2022 is een investering in onze toekomst.”