Carpenter positief over kans op langere samenwerking met VeeKay

Vorig jaar maakte VeeKay met Ed Carpenter Racing zijn debuut in de hoogste Amerikaanse klasse met single-seaters. Na een keurig debuutseizoen, waarin hij werd gehuldigd als beste nieuwkomer, bleef hij de renstal trouw voor zijn tweede campagne. Ook daarin maakt de Nederlander indruk. Hij won de race op de road course van Indianapolis en staat, ondanks het missen van de ontmoeting op Road America, keurig achtste in de titelstrijd. Daardoor lijkt VeeKay - een van de vier jonge talenten die op dit moment de top van de IndyCar bestormen - zich langzaamaan ook in de kijker te rijden bij de topteams.

Het is nog onduidelijk voor welk team VeeKay volgend jaar in actie gaat komen. In zijn huidige contract met ECR zit een prestatieclausule, maar desondanks is teambaas Ed Carpenter positief over de kans dat zijn huidige coureur volgend jaar aanblijft. “Wat dat betreft ziet het er goed uit voor ons. De clausule bestaat zodat wij ons houden aan ons deel van de afspraak, maar voor zover ik kan zien lijkt iedereen tevreden”, vertelde de teambaas, die zelf de ovalraces afwerkt in de auto met startnummer 20. De tot dusver behaalde resultaten zorgen ervoor dat ECR in aanzien gestegen is ten opzichte van de voorgaande jaren. Dat leidt volgens Carpenter dan weer tot meer interesse van bijvoorbeeld VeeKay om aan te blijven, maar ook dat andere coureurs zich bij het team willen voegen.

“We bevinden ons in een betere positie dan waarin we lang verkeerd hebben. Ons grote doel dit jaar was om consistenter te zijn, zodat we op ieder circuit kunnen strijden om podia en plaatsen in de top-vijf”, vervolgt Carpenter. “Dat is denk ik het geval: onze auto’s zijn vrijwel overal behoorlijk goed geweest. Het is natuurlijk teleurstellend dat Rinus een race moest missen [nadat hij zijn sleutelbeen brak bij een ongeluk op de fiets], maar winnen op de road course van Indianapolis en het behalen van het podium in Detroit… Ja, dat zijn absoluut goede tekenen. Ik ben blij met het werk dat het team en de coureurs leveren. Iedere keer dat je vooraan meedoet, zorgt dat voor het best mogelijke scenario om onze huidige jongens te behouden en aantrekkelijk te zijn voor andere coureurs die een plek zoeken.”

Carpenter hoopt op uitbreiding

De invulling van de zitjes bij ECR is dus nog niet in beton gegoten. Nico Hülkenberg lijkt op de lijst met kandidaten te staan gezien zijn gesprekken met het team over een IndyCar-test. Oliver Askew plaatste zichzelf op de lijst met een prima optreden op Road America, waar hij inviel voor de geblesseerde VeeKay. Daarnaast is ook de ervaren Ryan Hunter-Reay, de kampioen van 2012, beschikbaar door zijn vertrek bij Andretti Autosport. “Natuurlijk ben ik geïnteresseerd als er een kans is. Hij lijkt zeker uit te kijken naar een nieuw thuis. Maar met waar wij aan werken, weet ik niet of er hier op dit moment plek is voor Ryan”, zei Carpenter over de vermeende interesse in de diensten van Hunter-Reay.

Wel heeft Carpenter de ambitie om ECR in de nabije toekomst te laten uitbreiden. Op dit moment heeft hij twee fulltime inschrijvingen: VeeKay zit het hele jaar in de auto met startnummer 21, terwijl Conor Daly de road courses en stratencircuits voor zijn rekening neemt in de nummer 20. Carpenter neemt in die wagen de ovals voor zijn rekening, maar in de toekomst hoopt hij zijn eigen oval-programma in een parttime derde inschrijving te kunnen doen. “Dat is een logische volgende stap voor de groei van ons team en iets waar we al een tijd in geïnteresseerd zijn. Het is simpelweg een kwestie van de juiste sponsoring vinden”, geeft hij aan waar het pijnpunt ligt.