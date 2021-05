Drievoudig Indy 500-winnaar Bobby Unser (87) overleden

Unser werd in 1934 geboren in Colorado Springs. Op vijftienjarige leeftijd maakte hij zijn debuut in de autosport en in 1962 maakte hij z’n eerste IndyCar-start. Drie jaar reed hij in dienst van Andy Granatelli en in 1963 debuteerde hij in de Indy 500. Dat was overigens geen succes. Al na twee ronden werd hij tot opgave gedwongen na een incident. De eerste overwinning in IndyCar boekte hij in 1967 op MoSport.

In de legendarische Indy 500 zegevierde hij maar liefst drie keer: in 1968, 1975 en 1981. Hij is daarmee naast Rick Mears de enige coureur die de race in drie verschillende decennia wist te winnen. Aanvankelijk werd die laatste overwinning hem afgenomen omdat hij tijdens een neutralisatie andere auto’s ingehaald zou hebben. Vijf maanden later werd de uitslag hersteld nadat teameigenaar Roger Penske een rechtszaak had aangespannen. Ondanks dat moest Unser wel een flinke boete van 40.000 dollar betalen.

Na de controverse rond de Indy 500 in 1981 had Unser zijn buik vol van de sport en koos hij voor een andere carrière. Hij werkte als televisiepersoonlijkheid voor NBC, ABC en ESPN in IndyCar en deed ook verslag van NASCAR-wedstrijden. Naast zijn succes in IndyCar won Unser ook maar liefst dertien keer de legendarische Pikes Peak-heuvelklim.

Unser laat een vrouw en vier kinderen achter.

Bobby Unser with Juan Pablo Montoya in 2015 Foto: IndyCar Series