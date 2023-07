Drie op rij voor dominante Palou, VeeKay vijftiende op Mid-Ohio

Net als op Road America mocht Andretti Autosport-coureur Colton Herta van pole-position starten aan de race op de rollercoaster genaamd Mid-Ohio. Hij behield de leiding richting bocht 1, waar hij Graham Rahal achter zich hield. Alex Palou keek bij Kyle Kirkwood en ging de Amerikaan even voorbij, maar Palou moest toch nog de roze Andretti-bolide voor zich dulden. Achter hen waren het de twee Zweedse coureurs Marcus Ericsson en Felix Rosenqvist die contact met elkaar hadden, waarbij Ericsson even over de Arrow McLaren vloog. Ericsson liep schade aan de ophanging op na zijn stevige landing en kroop terug naar de pits terwijl Rosenqvist met een bandafdruk op zijn aeroscreen zijn weg vervolgde. Het incident leidde wel direct tot een full course yellow.

In ronde zes van de tachtig werd de race weer hervat met Herta voor Rahal, Kirkwood, Palou, Christian Lundgaard, Scott Dixon, Scott McLaughlin en David Malukas. De twee laatstgenoemde coureurs wisselden wel van positie nadat geoordeeld werd dat McLaughlin op de exit van bocht 1 blokkeerde. Van de 25ste positie was het Pato O'Ward, die in de kwalificatie spinde en een goed kwalificatieresultaat wel vaarwel kon zeggen, die in de eerste tien ronden maar liefst acht posities goedmaakte. Hij klom zelfs op naar de veertiende plaats voordat hij de pitstraat opzocht. Vooraan had Rahal geen geduld meer en in ronde dertien probeerde hij Herta in te halen, maar de Amerikaan had nog genoeg over om Rahal achter zich te houden - ondanks klachten over bandenslijtage. Achter deze top-twee stond Kirkwood onder druk van Palou, die op de primary-band was begonnen. In ronde negentien ging het fout voor Kirkwood. Palou probeerde het buitenom in bocht 4, maar er was contact en zo viel Kirkwood terug tot de negende plek.

Palou haalde vervolgens Herta en Rahal snel bij, maar liet zich weer wat terugzakken om zich te richten op het sparen van brandstof. Raceleider Herta maakte in ronde 28 zijn eerste pitstop, Rahal ging een ronde langer door waardoor Palou nu aan de leiding ging. Rahal kwam achter Herta de baan op, maar het scheelde weinig met O'Ward die nu achter hem zat. De Mexicaanse Arrow McLaren-coureur reed constant sneller dan de top-drie, al zat hij wel op een driestopper waardoor hij flink kon pushen. In ronde 30 kwam Palou binnen voor zijn pitstop en zodoende kon hij genieten van een snellere pitstop, waardoor hij de leiding in de race van Herta overnam. Dixon maakte de sprong naar de derde plaats ten koste van Will Power en O'Ward. Rahal was uiteindelijk de grootste verliezer van de eerste pitstopreeks, aangezien een probleem met de brandstofslang ervoor zorgde dat hij terugviel tot de zevende plaats, achter teamgenoot Lundgaard.

Palou gehinderd op weg naar zege, opnieuw drama voor Herta

Vooraan had Palou een indrukwekkend tempo te pakken en hij bouwde een voorsprong op van ruim acht seconden, maar die voorsprong slonk met bijna de helft toen hij vast kwam te zitten achter de AJ Foyt Racing-auto van Benjamin Pedersen, die niet op een ronde achterstand wilde komen. Uiteindelijk slaagde Palou erin om de Deense coureur in te halen, maar het oponthoud zorgde ervoor dat Herta tot op 3,8 seconden kon naderen. Op dat moment verloor Herta echter wat tempo en moest hij zich vooral zorgen maken om Dixon in zijn spiegels. In de slotfase van de race maakte Palou duidelijk dat hij hier voor de zege wilde gaan door weer een gat op te bouwen van ruim acht seconden voordat hij in ronde 54 binnenkwam voor zijn laatste pitstop. Ook Dixon reed de pitstraat in waardoor Herta weer even aan de leiding ging.

De Andretti-coureur maakte een ronde later zijn pitstop, maar had bij het inrijden van de pitstraat een flink moment en kreeg vervolgens een straf vanwege het te hard door de pitstraat rijden - iets wat volgens de Amerikaan zelf veroorzaakt werd door een niet functionerende pit-limiter. Herta viel door de drive-through terug tot de elfde plaats. Rahal kwam van de leiding binnen voor een pitstop, maar opnieuw zorgde een langzame pitstop ervoor dat een kans op een podium verdween. Palou had nu een voorsprong van zes seconden ten opzichte van O'Ward en Dixon, maar O'Ward moest binnenkomen voor een laatste pitstop en gaf zodoende de tweede plaats aan Dixon. Het werd zo een 1-2 voor Chip Ganassi Racing, met Power, Lundgaard, McLaughlin, Malukas en Rahal die aansloten. O'Ward werd uiteindelijk achtste terwijl Marcus Armstrong nog op de valreep voorbij ging aan Alexander Rossi om zo als negende over de streep te komen. Conor Daly, de voormalig teamgenoot van Rinus VeeKay en invaller van Simon Pagenaud die na zijn stevige crash in de vrije training uitgeschakeld was, werd twintigste, voor Meyer Shank Racing-teamgenoot Helio Castroneves.

VeeKay begon van de zestiende plaats aan de race, mengde zich in de strijd om goede punten en leek op koers om als dertiende over de streep te komen, maar een stevig duel met Devlin DeFrancesco na een moment van Josef Newgarden zorgde ervoor dat Van Kalmthout genoegen moest nemen met de vijftiende plek en de bijbehorende vijftien punten. De 22-jarige Hoofddorper staat momenteel zestiende in het kampioenschap met 141 punten achter zijn naam. Palou heeft de afgelopen weken goede zaken gedaan en gaat met 377 punten ruim aan de leiding. Dixon, die tweede staat, heeft 267 punten.

Uitslag race IndyCar Mid-Ohio