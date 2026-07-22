Dreyer & Reinbold Racing keert in 2027 fulltime terug in IndyCar na aankoop charter van RLL

In een historische transactie voor de belangrijkste openwheel-raceklasse van Noord-Amerika heeft Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL) vandaag aangekondigd dat het een van zijn drie IndyCar-charters heeft verkocht aan Dreyer & Reinbold Racing (DRR). De overeenkomst, die onder voorbehoud is van officiële goedkeuring door IndyCar, maakt de weg vrij voor DRR om vanaf het seizoen 2027 met een inschrijving voor één auto terug te keren in de fulltime competitie.

De verkoop markeert de eerste officiële overdracht van een IndyCar-charter sinds het systeem eind 2024 werd ingevoerd, toen 25 charters werden verdeeld onder full-season teams om directe vermogenswaarde te creëren en een langetermijngroeistructuur voor teameigenaren op te zetten.

Voor Rahal Letterman Lanigan Racing past de verkoop van het charter in een bredere strategische inspanning om zijn middelen te consolideren. RLL kreeg oorspronkelijk drie charters toegewezen tijdens de eerste verdeling. Terugschalen naar een programma met twee auto's in 2027 stelt de organisatie in staat haar competitieve focus aan te scherpen in aanloop naar de introductie van IndyCar's aanstaande nieuwe generatie auto.

Bobby Rahal, mede-eigenaar van RLL, benadrukte zowel de strategische timing als de persoonlijke betekenis van het afronden van de overeenkomst met de familie Reinbold.

"Ik heb altijd enorm veel respect gehad voor Dennis Reinbold, zowel als collega-teameigenaar als als collega-autodealer,” zei Rahal. “Zijn toewijding aan IndyCar en de nalatenschap die hij gedurende vele jaren heeft opgebouwd, leverden hem het respect op van iedereen in de paddock.

“Toen we de langetermijnrichting van onze organisatie evalueerden, hebben we de strategische beslissing genomen om ons fulltime programma vanaf 2027 terug te brengen naar twee auto's. Wij geloven dat dit ons team in staat stelt om ons competitieniveau te maximaliseren, terwijl we onze middelen kunnen richten terwijl we ons voorbereiden op de introductie van de nieuwe auto.​

“Dennis had vanaf het moment dat het charterprogramma werd opgezet interesse getoond in het verwerven van een charter, en we hebben vóór zijn overlijden meerdere gesprekken met hem gevoerd. We zijn blij dat we deze transactie hebben kunnen afronden, en we kunnen ons geen organisatie voorstellen die het charter meer verdient. Het weerspiegelt Dennis' langdurige betrokkenheid bij de sport en helpt ervoor te zorgen dat die nalatenschap voortduurt."

Bobby Rahal Photo by: Penske Entertainment

De stap brengt Dreyer & Reinbold Racing voor het eerst sinds 2012 terug in de fulltime IndyCar-competitie. Het team, gevestigd in Carmel, Indiana, heeft een eeuwlange band met de Indianapolis Motor Speedway, die begon bij de grootvader van teamoprichter Dennis Reinbold, Floyd “Pop” Dreyer, die in de jaren 1920 als monteur voor Duesenberg werkte. DRR heeft 57 auto's gekwalificeerd voor de Indianapolis 500 in 27 deelnames.

Het team, dat nu wordt geleid door Chief Executive Officer Derek Reinbold, ziet deze fulltime campagne als een eerbetoon aan zijn overleden oprichter en als een commitment aan de dynamiek van de serie.

“Ik wil Bobby Rahal, (andere RLL-mede-eigenaren) Mike Lanigan, David Letterman, en (RLL President) Jay Frye bedanken voor de manier waarop zij dit vanaf ons allereerste gesprek hebben benaderd,” zei Reinbold. “Ze behandelden dit als een partnership tussen twee organisaties die elkaar willen zien slagen, en deze aankondiging vandaag weerspiegelt dat.

“De NTT IndyCar Series staat er sterker voor dan in decennia het geval is geweest, en dat is een direct gevolg van Roger Penske's beheer en leiderschap. De groei van deze serie, op en naast de baan, maakte dit het juiste moment voor ons team om terug te keren naar fulltime racen. Mijn vader heeft Dreyer & Reinbold Racing opgebouwd en zijn leven erin gestoken, en onze familie maakt al vier generaties deel uit van de Speedway. Opnieuw een volledig seizoen uitkomen is de meest oprechte manier waarop we zijn nalatenschap kunnen eren, en we zijn van plan hem trots te maken.”

De transactie dient als proof of concept voor IndyCar's charterkader, dat is ontworpen om aanhoudende investeringen te stimuleren en tegelijkertijd duidelijke routes te openen voor toetreding of uitbreiding binnen de paddock.

“De eerste overdracht van een IndyCar-charter is een belangrijke mijlpaal voor het IndyCar-chartersysteem en toont aan dat het systeem werkt zoals bedoeld,” zei Mark Miles, President en CEO van Penske Entertainment.

“Het chartersysteem biedt teams een waardevol bezit dat hun voortdurende investering in de langetermijngroei van de sport aanmoedigt, terwijl het nieuwe eigenaarsgroepen ook een duidelijk pad naar de serie biedt. Het is nog een stap in het versterken van de langetermijnbasis van IndyCar.”

Dreyer & Reinbold Racing zal op een later moment aanvullende details over zijn programma voor 2027 bekendmaken – waaronder de rijderskeuze en commerciële partners –.