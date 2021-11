DeFrancesco debuteert met Andretti Autosport in IndyCar in 2022

De line-up van Andretti Autosport gaat flink op de schop voor 2022. Eerder werd al duidelijk dat Ryan Hunter-Reay zijn plek bij het team na twaalf seizoenen moest afstaan. Zijn opvolger luistert naar de naam Romain Grosjean, die na een indrukwekkend debuutseizoen bij Dale Coyne Racing werd aangetrokken voor de auto met startnummer 28. Tegelijkertijd was het al onduidelijk of James Hinchcliffe in 2022 zou terugkeren in de auto met startnummer 29, maar donderdag gaf Andretti Autosport daar duidelijkheid over: de Canadees wordt afgelost door landgenoot Devlin DeFrancesco. De 21-jarige coureur komt komend jaar officieel voor Andretti Steinbrenner Autosport uit.

“Ik ben Michael [Andretti] en George [Steinbrenner] enorm dankbaar voor het geloof dat ze de afgelopen jaren in mij hebben getoond terwijl ik de Road to Indy-ladder beklom”, zei DeFrancesco. “Om nu die laatste stap richting de IndyCar te zetten met twee van de grootste namen in de sportwereld – Andretti en Steinbrenner – is een ongelofelijke kans en ik kan niet wachten om die met beide handen aan te grijpen.” DeFrancesco mag zich in 2022 dus gaan meten met teamgenoten Grosjean, Colton Herta en Alexander Rossi. “Ik heb drie zeer ervaren teamgenoten van wie ik veel kan leren en dat maakt deze kans alleen maar mooier. Dat ik met Andretti Steinbrenner Autosport deel mag nemen aan de IndyCar en de Indy 500 is een droom die uitkomt en ik kijk ernaar uit om te beginnen.”

De afgelopen jaren kon DeFrancesco al rekenen op steun van Andretti Autosport in de Indy Pro 2000 en de Indy Lights. In dat laatste kampioenschap reed hij namens de renstal van Michael Andretti naar de zesde plek in de eindstand. “We zijn erg blij dat we Devlin in de Andretti Autosport-familie hebben behouden terwijl hij zijn laatste stap naar de IndyCar zet”, zei Andretti. “Devlin was een waardevolle toevoeging aan ons Indy Lights-programma en heeft veel groei en kracht laten zien bij de recente testdagen. Ik denk dat hij in de IndyCar blijft groeien en ik ben erg blij dat we opnieuw kunnen samenwerken met George [Steinbrenner IV] en het Steinbrenner Racing Team voor auto #29.”