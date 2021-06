Doordat de IndyCar en de IMSA dit weekend allebei in Detroit rijden, werd het gebruikelijke kwalificatieformat voor races op stratencircuits en road courses ietwat aangepast. Het derde kwalificatiesegment, de Fast Six, werd geschrapt. In plaats daarvan streden de twaalf geplaatste coureurs in Q2, die voor de verandering werd omgedoopt tot de Fast Twelve, al om de pole-position. Maar eerst draaide het in het eerste deel van de kwalificatie om plaatsing voor de strijd om pole.

Q1 - Groep 1

Zoals gebruikelijk werden de coureurs voor het eerste kwalificatiesegment in twee groepen verdeeld. In de eerste groep stonden onder andere kampioenschapsleider Alex Palou, racewinnaar Rinus VeeKay en Romain Grosjean aan het vertrek. De snelste tijd werd echter gereden door Alexander Rossi, die met 1.15.851 de enige was die een 1.15’er noteerde. Grosjean volgde op de tweede plek, terwijl ook VeeKay zich met de derde tijd relatief eenvoudig plaatste voor de strijd om pole-position. Dat gold ook voor Simon Pagenaud, Patricio O’Ward en Will Power. Daarmee kwam er meteen een einde aan de kwalificatie van Palou, die in zijn groep slechts de tiende tijd reed. Vanwege een gridstraf vangt hij de race aan vanaf de laatste positie.

Q1 - Groep 2

Daarna was het de beurt aan de coureurs in de tweede groep. Van deze twaalf coureurs was tweevoudig IndyCar-kampioen Josef Newgarden de snelste met 1.15.661. Hij werd op de voet gevolgd door Colton Herta en Ed Jones, die evenals de Penske-coureur rondetijden onder de 1 minuut en 16 seconden lieten noteren. Ook Ryan Hunter-Reay en Sebastien Bourdais plaatsten zich voor het beslissende segment van de kwalificatie, evenals regerend kampioen Scott Dixon. Hij reed de zesde tijd in de tweede groep.

Pos Coureur Team Tijd Interval 1 Josef Newgarden Team Penske 1'15.660 2 Colton Herta Andretti Autosport with Curb-Agajanian 1'15.843 0.183 3 Ed Jones Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 1'15.869 0.209

O'Ward wint strijd om pole

De pole-position werd echter pas verdeeld in de Fast Twelve. Daarin toonde O’Ward zich de koelste kikker. Met 1.15.578 ging de Mexicaan van Arrow McLaren SP naar zijn tweede pole-position van het jaar. De marge met nummer twee Rossi bedroeg echter slechts 0,080 seconde. De Andretti-rijder had overigens dezelfde marge op Grosjean, die na zijn absentie tijdens de Indy 500 terugkeert met een sterke derde startplek in Detroit. Hij deelt de tweede rij met Jones. Newgarden start later vandaag vanaf de vijfde startplek, terwijl Herta vanaf P6 aan de race begint.

Power leek in de slotfase op weg naar de pole-position, maar een aanraking met de muur zorgde ervoor dat de Penske-coureur niet verder kwam dan P7. Hunter-Reay reed de achtste tijd, gevolgd door Pagenaud, Bourdais en Dixon. Rinus VeeKay kwam in de strijd om pole-position niet verder dan de twaalfde tijd, nadat hij in zijn laatste en snelste ronde werd opgehouden door verkeer.

De eerste van twee IndyCar-races dit weekend begint later vandaag om 20.00 uur.

Uitslag IndyCar Detroit - Fast Twelve