De baas van HRC America verontschuldigt zich voor de "mislukking" die Armstrong de eerste IndyCar-overwinning kostte

David Salters, president van Honda Racing Corporation US (HRC US), heeft zijn excuses aangeboden aan Marcus Armstrong en Meyer Shank Racing nadat een mechanische storing de coureur zondag de kans op zijn eerste IndyCar-overwinning in zijn carrière kostte.

De 25-jarige Armstrong had met nog minder dan vier ronden te gaan een voorsprong van 2,7 seconden op Christian Lundgaard toen zijn Honda met nummer 66 van Meyer Shank Racing plotseling vaart begon te verliezen. Hierdoor nam Lundgaard snel de leiding over en – nadat Armstrongs vertragende auto een caution had veroorzaakt en een extra ronde had opgeleverd – ook de overwinning.

"Ik kwam uit bocht 6 en de motor begon ineens te sputteren alsof de brandstof op was, maar dat was duidelijk niet het geval," zei Armstrong. "En toen viel hij gewoon helemaal uit."

Armstrong eindigde uiteindelijk op de 24e plaats en moest drie ronden voor de finish opgeven. Het werd uiteindelijk een bitterzoete dag voor Honda, dat 45 van de 55 ronden aan de leiding reed met pole-sitter Alex Palou (13), Armstrong (14) en zijn MSR-teamgenoot Felix Rosenqvist (18). De hoogst geplaatste coureur met een Honda-motor was Will Power van Andretti Global, die als derde eindigde.

Verklaring van HRC- , VS

In het persbericht na de race noemde HRC US het probleem van Armstrong „een mechanische storing”, waarbij Salters de verantwoordelijkheid op zich nam.

"Racen is een sport en sport kent zijn hoogte- en dieptepunten", zei Salters. "We hebben dit weekend beide meegemaakt. De poleposition en vier auto’s in de Firestone Fast Six toonden eens te meer het harde werk van onze geweldige coureurs en teams en onze HRC-medewerkers. In de race waren we zeer competitief en lagen we tot het allerlaatste moment aan de leiding en in een uitstekende positie. Maar toen ging het mis, met nog maar drie ronden te gaan terwijl we aan de leiding lagen. De coureur in mij zou altijd liever falen – wat helaas wel eens gebeurt – terwijl we aan de leiding liggen, maar het spijt me enorm voor Marcus en het dappere MSR-team; het is gewoon hartverscheurend en het spijt ons enorm voor het leed dat we Marcus en het team hebben berokkend.”

Salters verklaarde dat HRC US de oorzaak van de storing zal onderzoeken, waarbij hij opmerkte dat de fabrikant „altijd risico’s beheert met onderdelen die onder zeer hoge belasting staan“ terwijl de prestatielimieten worden verlegd.

"We zullen uitzoeken wat er mis is gegaan, ervan leren en terugkomen om te strijden," zei Salters. "We winnen samen en we verliezen samen."