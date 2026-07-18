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IndyCar Nashville

David Malukas naar ziekenhuis na zware IndyCar-crash in Nashville

Het stuur van Malukas schoot daadwerkelijk los bij de impact met zijn Team Penske-auto, en de crash maakte reparaties aan de muur noodzakelijk [UPDATE]

Joey Barnes
Joey Barnes
Gepubliceerd:
Screenshot 2026-07-18 om 10.21.35 AM

David Malukas kreeg een flinke tegenvaller te verwerken na een crash in de eerste training voor de Borchetta Bourbon Music City Grand Prix op Nashville Superspeedway.

UPDATE: IndyCar heeft op X bevestigd dat Malukas bij bewustzijn en alert is. Hij is naar een lokaal ziekenhuis vervoerd.

Met nog ongeveer 40 minuten te gaan in de één uur durende sessie stond de coureur uit Chicago tweede op de tijdenlijst na een ronde van 196.340 mph op de 1,33 mijl lange betonnen oval. Kort daarna verloor hij de achterkant in Turn 2, maakte een halve spin en klapte hard achterwaarts in de buitenmuur.

De impact was zo hevig dat zijn knie het stuur raakte, waardoor het loskwam. Gelukkig kon hij met hulp van het AMR Safety team uit zijn #12 Team Penske Chevrolet stappen, maar liep hij op eigen kracht weg.

De impact beschadigde ook de SAFER Barrier, wat een lange onderbreking noodzakelijk maakte terwijl baanpersoneel de reparaties uitvoerde. Officials van de serie besloten later de trainingssessie met 10 minuten te verlengen. De reparaties aan de muur duurden meer dan 20 minuten.

 

FOX Sports meldde dat Malukas de bocht inging met 201 mph, terwijl SMT-data de impactsnelheid op 130-140 mph schatte.

Het blijft onduidelijk of Team Penske Malukas naar een reserveauto moet laten overstappen. Hij moet al een gridstraf van negen plaatsen incasseren vanwege een niet-goedgekeurde motorwissel.

Malukas begint het raceweekend als vierde in de kampioenschapsstand van de IndyCar Series. Hij heeft twee podiumplaatsen (Phoenix Raceway, Indianapolis 500) en drie top 10-finishes in alle drie de ovalraces van dit seizoen.

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