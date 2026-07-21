Malukas na inhaalrace van laatste naar derde in Nashville: “Nooit zo hard gereden”

Vanaf de allerlaatste startpositie met een geblesseerde knie sneed David Malukas door het veld en leidde hij 59 ronden op weg naar een onwaarschijnlijke derde plaats in de uitgestelde Borchetta Bourbon Music City Grand Prix van maandag.

De 24-jarige coureur uit Chicago overwon een ziekenhuisbezoek, een gridstraf en een slecht getimede caution op Nashville Superspeedway om zijn vijfde podium van het seizoen te pakken.

Malukas begon het weekend met een gridstraf van negen plaatsen wegens een niet-goedgekeurde motorwissel. De zaken verslechterden tijdens de eerste vrije training toen hij zwaar crashte en voor onderzoek naar een lokaal ziekenhuis moest worden vervoerd.Met een gekneusde knie als diagnose miste hij de kwalificatie volledig. In combinatie met zijn motorstraf werd de coureur van de #12 Team Penske Chevrolet teruggezet naar de 25e plaats op de grid voor de race over 225 ronden.

David Malukas, Team Penske Photo by: Brandon Badraoui / Lumen via Getty Images

Ondanks zijn start achteraan begonnen Malukas en zijn pitcrew aan een agressieve opmars door het veld. Door tijdens de eerste cautionperiode van de race buiten te blijven, won hij cruciale baanpositie, waardoor hij als tweede lag voor de herstart in ronde 31. Slechts twee ronden later pakte hij de leiding af van Rahal Letterman Lanigan Racing’s Louis Foster - eveneens op dezelfde strategie - voordat hij wegliep van Penske-teamgenoot Scott McLaughlin, die op verse banden reed.

Malukas reed weg en bouwde een comfortabele voorsprong op, maar zijn sterke optreden kreeg een tegenslag in ronde 123, toen er kort nadat hij had gepit een gele vlag kwam en hij opnieuw vast kwam te zitten in verkeer. Onverschrokken werkte hij zich methodisch door het veld om voor de finishvlag de derde plaats terug te pakken.

"O mijn hemel, dat was een teamprestatie," zei Malukas na de slopende race. "Ik heb nog nooit in mijn leven zo hard gereden. Ik voel dat ik na dat incident dat ik mezelf aandeed echt een goed herstel nodig had. Enorm veel dank aan John, mijn fysio. Elke keer dat ik niet in de auto zit, masseert hij me en zorgt hij ervoor dat al mijn spieren weer beginnen te werken nadat ze waren verkrampt. Enorm veel dank aan John, aan Sam, het lokale ziekenhuis hier in Lebanon, en het AMR Safety Team. Wat een resultaat; we hadden dit nodig voor het kampioenschap. Dit was de zwaarste race van mijn leven."

De opmerkelijke comeback bracht Malukas officieel terug naar de tweede plaats in de kampioenschapsstand, nu 83 punten achter leider Alex Palou (457 punten).