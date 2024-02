Malukas mist IndyCar-opening in St. Pete na crash met mountainbike

Na twee seizoenen bij Dale Coyne Racing is David Malukas deze winter overgestapt naar het IndyCar-team van McLaren. Het eerste seizoen van de samenwerking is echter niet op ideale wijze van start gegaan. De Amerikaan is enkele dagen geleden gecrasht met een mountainbike en hij heeft daarbij zijn linkerpols gebroken. Malukas is dinsdag geopereerd aan de blessure en de verwachting is dat hij na het verwijderen van de hechtingen nog zes weken moet herstellen.

"Ik vind het verschrikkelijk dat dit is gebeurd, vooral zo vlak voor het seizoen", zei Malukas over zijn kwetsuur. "Ik vind het vreselijk voor het team, dat zo hard heeft gewerkt om zich voor te bereiden op ons eerste seizoen samen. Ik zal hard werken om zo snel mogelijk weer op de baan te komen. Ik kan niet wachten om met het team in papaja te gaan racen." McLaren-teambaas Gavin Ward noemt de situatie hartverscheurend voor Malukas. "Maar vaak wordt ons karakter gedefinieerd door hoe we ons herstellen van tegenslagen en tegenspoed."

Voor Malukas betekent het blessureleed dat hij de openingsrace van het IndyCar-seizoen 2024 in ieder geval moet laten schieten. McLaren moet zodoende op zoek naar een invaller voor de race in St. Petersburg, die op 10 maart wordt verreden. Ook Malukas' deelname aan de Million Dollar Challenge op The Thermal Club op 24 maart is door de blessure in gevaar. Hoogstwaarschijnlijk keert hij op 21 april terug in een IndyCar-bolide tijdens de Grand Prix van Long Beach.