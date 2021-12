Malukas maakt IndyCar-debuut bij Dale Coyne Racing in 2022

De 20-jarige Malukas scoorde dit jaar zeven overwinningen in de Indy Lights, maar dat bleek net niet genoeg voor het behalen van de titel in de voornaamste opstapklasse van de IndyCar Series. De Amerikaan eindigde het jaar als de nummer twee achter kampioen Kyle Kirkwood, maar had wel de aandacht gevestigd van Dale Coyne Racing. Bij dat team mocht hij in oktober al eens testen op Barber Motorsports Park, waar hij meteen de snelste tijd liet noteren. De twintiger maakte dermate veel indruk op het team dat het hem voor 2022 een contract heeft opgeleverd.

Malukas zal bij Dale Coyne Racing een team gaan vormen met tweevoudig Indy 500-winnaar Takuma Sato, wiens komst vorige week al werd aangekondigd. “Ik ben ontzettend blij dat ik bij Dale Coyne Racing aan de slag mag gaan voor mijn eerste seizoen in de IndyCar Series”, vertelt de jonge Amerikaan. “Ik droomde al van dit moment toen ik nog een kleine jongen was, ik kan echt niet wachten om aan de slag te gaan. Na mijn eerste test met DCR voelde ik me er meteen thuis. Het voelt nu al als een familie voor mij. Ik ben heel benieuwd wat we samen kunnen bereiken.”

“Ik heb David gevolgd in de Indy Lights en was heel blij met wat ik zag”, aldus teameigenaar Dale Coyne. “Hij heeft een sterk seizoen gehad en maakte op iedereen indruk toen hij in oktober voor ons testte. Hij zat voor het eerst in een IndyCar, maar was meteen de snelste. Hij eindigde zelfs voor de ervaren rijders. Daarnaast komt hij ook nog eens hier vlakbij uit Chicago, dus David past echt perfect binnen ons team.”