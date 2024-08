David Malukas heeft voor de derde keer in krap een jaar zijn handtekening onder een IndyCar-contract gezet. De Amerikaan tekende in september 2023 een meerjarige deal bij Arrow McLaren, maar na lang blessureleed ontbond de renstal dat contract. Meyer Shank Racing gaf nadat Malukas weer fit was hem een contract voor dit seizoen en volgend jaar staat hij weer elders onder contract. AJ Foyt Racing heeft hem een meerjarig contract aangeboden en daar is de coureur op ingegaan.

"Ik ben heel blij met de kans die ik heb gekregen om bij AJ Foyt Racing te racen. Het team doet het dit seizoen erg goed en ik kan niet wachten om met ze samen te werken en onderdeel van het team te worden", vertelt een blije man uit Chicago. "De historie van AJ Foyt Racing en van A.J. Foyt zijn voor mij een reden om hier te tekenen. Iedereen weet dat A.J. een legende is en ik heb zijn naam toen ik opgroeide veel gehoord. Om nu met hem te kunnen werken en te rijden voor zijn team, is heel speciaal. Dit is het een nieuw hoofdstuk van mijn IndyCar-carrière en ik wil graag mooie resultaten bereiken voor AJ Foyt Racing."

Teambaas Larry Foyt is blij met de komst van Malukas. "David is een geweldige toevoeging voor AJ Foyt Racing. Het is een geduchte tegenstander en hij beschikt over veel talent. Ik denk dat David goed bij de monteurs en engineers past. Hij wordt een belangrijk onderdeel van onze opmars door het IndyCar-veld", vertelt de topman.

Het AJ Foyt-team heeft sinds 2020 teleurstellende resultaten geboekt, maar is langzamerhand weer op de weg terug. Technisch directeur Michael Cannon en een samenwerking met het topteam van Andretti zijn daar belangrijke factoren in. Malukas ziet dit ook als redenen om naar AJ Foyt over te stappen: "Ik ben ervan overtuigd dat ze de juiste omgeving aan het creëren zijn. Niet alleen voor mij, maar ook voor de monteurs, de engineers en alle anderen die dit mogelijk maken. Ik rij nu een paar jaar in de IndyCar en heb nu een sterk team gevonden met de juiste dynamiek."