Daly teamgenoot van Van Kalmhout bij Ed Carpenter Racing

Daly, de 27-jarige zoon van ex-F1-rijder Derek Daly en een generatiegenoot van IndyCar-kampioen Josef Newgarden, zal alle road courses en stratencircuits voor zijn rekening nemen in de #20 Dallara Chevrolet van het team. Daarmee wordt hij in het grootste deel van de 17 IndyCar-races teamgenoot van Rinus van Kalmthout, die vorige maand al werd gepresenteerd als full-time rijder bij ECR.

Voor Daly, die op steun kan rekenen van de Amerikaanse luchtmacht, zal er ook een derde wagen klaarstaan voor de Indianapolis 500. De Amerikaan staat bekend als een talentrijke, technisch vaardigde racer en was in 2012 en 2013 actief in de Europese GP3 en GP2. Door een gebrek aan budget kon hij de laatste jaren nooit doorbreken in Europa en ook in Amerika vond hij geen vaste plek. In 2017 kwam hij voor het laatst voltijds uit in de IndyCar bij het kleine team van Foyt. Sindsdien vervulde hij de rol van supersub bij onder andere Andretti, Harding en Carlin.

De komst van de ervaren Daly, die gewaardeerd wordt omwille van zijn feedback en technische kennis en al meer dan veertig IndyCar-races op de teller heeft, is positief nieuws voor rookie Van Kalmthout. De 19-jarige Hoofddorper beschikt zo over een teamgenoot die het klappen van de zweep kent en de Nederlander indien nodig kan bijstaan met de afstelling van de wagen.

