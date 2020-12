A.J. Foyt Racing neemt Kellett als teamgenoot van Bourdais

De Canadees Kellett debuteerde in 2020 in de IndyCar Series en deed dat met A.J. Foyt Racing. Hij deelde de auto met startnummer 14 met Bourdais en Tony Kanaan. In acht races wist Kellett niet echt potten te breken, met twintigste plaatsen in beide races op Road America als beste resultaten. Tijdens de Indy 500 en de laatste twee races op de road course van de Indianapolis Motor Speedway stapte hij in de auto met startnummer 41, waarbij hij telkens de derde inschrijving van het team was.

Afgelopen seizoen werd de auto met startnummer 4 nog bestuurd door Charlie Kimball. Hij moet voor volgend jaar dus plaatsmaken voor Kellett, die K-Line Insulator USA als hoofdsponsor meeneemt naar het team. “Ik heb ongelooflijk veel zin om terug te keren bij A.J. Foyt Racing voor het seizoen 2021”, zei de Canadees, die dus aan zijn tweede IndyCar-seizoen gaat beginnen. “Ondanks de uitdagingen van COVID-19 in 2020 hebben A.J., Larry en het team van Foyt hun auto doorontwikkeld en het programma naar een hoger plan getild, terwijl ze tegelijkertijd klaarstonden voor hun medewerkers en partners. Ik ben er trots op om voor zo’n team te racen en daar onderdeel vanuit te maken.”

De relatief onervaren Kellett wordt gekoppeld aan Bourdais, een van de meest ervaren krachten in de IndyCar. Hij stelt dan ook dat hij veel kan leren van de Fransman tijdens hun samenwerking. “Het is een geweldige kans om te leren van een van de meest ervaren veteranen in het veld. Ik kan niet wachten om terug te keren op het circuit voor de testsessies en om aan het seizoen 2021 te beginnen.” Ook teampresident Larry Foyt ziet kansen voor Kellett. “Ik denk dat Dalton veel profijt gaat hebben van viervoudig kampioen Sebastien. Ik kijk er heel erg naar uit om te zien hoe ons team progressie gaat boeken in 2021.”