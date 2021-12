Kellett verlengt en blijft AJ Foyt Racing trouw in 2022

In 2020 debuteerde Dalton Kellett in de IndyCar. Hij kreeg de kans om zich tijdens acht races te bewijzen bij AJ Foyt Racing, dat hem voor 2021 een fulltime contract aanbood voor de auto met startnummer 4. Op de oval van Gateway noteerde de 28-jarige Canadees zijn beste resultaat door twaalfde te worden en in het kampioenschap eindigde hij op de 23e positie. Geen bijzonder aansprekende resultaten, maar wel voldoende om een fulltime contract voor 2022 af te dwingen.

“Ik kijk er enorm naar uit om in 2022 terug te keren bij AJ Foyt Racing”, vertelde Kellett. “We kijken uit naar het nieuwe seizoen en willen graag voortborduren op het momentum van 2021. Ik ben dankbaar voor de kans om opnieuw in de Chevrolet met nummer 4 te stappen. A.J., Larry, onze teampartners en K-Line hebben dit mogelijk gemaakt, dus ik ben hen heel dankbaar. Terugkijkend op 2021 hadden we veelbelovende momenten en enkele bemoedigende resultaten en op dat pad moeten we in 2022 verder gaan. De kalender ziet er heel goed uit. Er keren enkele bekende circuits terug en ik kan niet wachten om voor eigen publiek in Toronto te racen!”

AJ Foyt Racing heeft de line-up voor 2022 daarmee op papier rond. Eerder werd Indy Lights-kampioen Kyle Kirkwood al aangekondigd als nieuwe coureur van de auto met startnummer 14. Wel overweegt het team de inzet van een derde auto, wat zowel fulltime als parttime kan zijn. Sebastien Bourdais, afgelopen jaar de coureur in de auto met startnummer 14, zou naar verluidt nog interesse hebben om af en toe voor Foyt in actie te komen.