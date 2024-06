Dale Coyne Racing laat Sowery op Mid-Ohio in IndyCar debuteren

Toby Sowery wordt de 41ste IndyCar-coureur van dit seizoen. De Engelsman mag in Mid-Ohio in de #51 Dale Coyne Racing plaatsnemen. Het wordt voor de Brit de eerste keer dat hij aan een race in de Amerikaanse raceklasse meedoet, nadat hij vorig seizoen een keer voor Rahal Letterman Racing een test afwerkte.

"Racen in de IndyCar Series is een geweldige uitdaging voor iedereen en ik voel me bevoorrecht dat ik deze kans van Dale [Coyne] heb gekregen", begint de 28-jarige coureur. "Deze race wordt aan dit geweldige seizoen voor mij toegevoegd. Ik rijd hiernaast in twee mooie series: IMSA en Fanatec GT World Challenge. Dale Coyne hoort bij het fundament van de IndyCar en ik sta te trappelen om aan deze uitdaging te beginnen. Het gaat lastig worden, want ik heb een jaar geleden voor het laatst in deze auto gezeten en moet wennen aan de hybride systemen, maar ik ben er klaar voor."

Dale Coyne is blij dat Sowery in Mid-Ohio instapt. "Ik volg de carrière van Toby al een tijdje. Hij heeft laten zien dat hij zich snel aan andere auto's kan aanpassen", aldus de Amerikaan. "We realiseren dat het voor hem een steile leercurve gaat worden want hij heeft nog niet met de huidige hybride-auto's gereden. Maar we zijn ervan overtuigd dat hij snel op snelheid komt en we kijken er naar uit wat hij kan laten zien."

Racecarrière Sowery

Sowery is zoals gezegd geen onbekende in de Amerikaanse racerij. Dit seizoen werkt hij in het de LMP2-klasse een IMSA-seizoen bij CrowdStrike af. Met die auto werd de Engelsman eerder dit jaar tweede bij de LMP2's in de 24 uur van Daytona. Ook heeft Sowery twee jaar in de Indy Lights - wat de voorganger van de huidige IndyNXT is - gereden. In 2019 werd hij in die klasse derde, achter onder anderen Rinus VeeKay. Zijn hoogtepunt was een overwinning in Portland.

De race op Mid-Ohio is op 7 juli.