Coyne breidt IndyCar-team uit met Rick Ware Racing-partnerschap

Rick Ware Racing en Dale Coyne Racing werkten in 2020 al kortstondig samen voor de Indianapolis 500. Toen nam James Davison plaats in de gedeelde inschrijving, die startnummer 52 droeg. De samenwerking tussen Rick Ware, die al jaren een team in onder andere de NASCAR en IMSA runt, en Dale Coyne wordt in 2021 uitgebreid tot het gehele seizoen en bovendien gaat het niet langer om één, maar twee bolides. De tweede fulltime inschrijving van Dale Coyne Racing is niet langer de #19, maar #51. Daarnaast wordt de auto met startnummer 52 bij een aantal races ingezet, waaronder in ieder geval de Indy 500. De rest van het schema voor de #52 moet nog worden bepaald.

“We werden vorig jaar bij de Indy 500 voorgesteld aan Rick Ware, waar hij James Davison inzette in onze derde inschrijving. Het was zeer interessant om te zien in hoeverre zijn teams in de NASCAR en IMSA lijken op ons team”, zei Coyne. “Sinds dat evenement zijn we in gesprek gebleven en we kijken ernaar uit om Rick Ware Racing te verwelkomen in onze DCR-familie.” Voor Rick Ware is de uitgebreidere samenwerking met Coyne een ‘logische stap’. “Ik heb lang nagedacht over het uitbreiden van ons team naar de IndyCar, dus deze samenwerking is een makkelijke en logische stap. We kijken ernaar uit om in 2021 en daarna competitief te zijn.”

Over de personele bezetting van de auto’s met startnummers 51 en 52 is nog niets bekend. Coyne sprak afgelopen week de verwachting uit dat hij volgende week duidelijkheid kan geven over de coureur die het hele seizoen in de #51 zit. Romain Grosjean is een van de favorieten voor dat zitje, maar Coyne gaf toe dat hij ook met andere coureurs in gesprek is. Wel is onduidelijk of Grosjean de races op ovals voor zijn rekening wil nemen. Dale Coyne Racing kondigde deze week wel aan dat de auto met startnummer 18, die het team samen met Vasser Sullivan Racing aan de start brengt, het hele seizoen bestuurd gaat worden door Ed Jones.