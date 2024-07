Dale Coyne Racing haalt Sowery terug voor twee IndyCar-road courses

Eerder deze maand maakte Toby Sowery namens Dale Coyne Racing zijn debuut in de IndyCar Series. Op Mid-Ohio kwalificeerde hij zich als 24ste, om uiteindelijk als dertiende te eindigen. Ook haalde de 28-jarige Brit tien concurrenten in, het hoogste aantal van het hele veld. Nadat hij in Iowa ontbrak, mag Sowery zich dit weekend in Toronto weer melden bij Dale Coyne Racing om de bolide met startnummer 51 te besturen. Bovendien mag hij eind augustus ook instappen voor de laatste road course van het jaar in Portland.

"Het is geweldig om terug te zijn bij Dale Coyne Racing. Na zo'n sterk debuut hebben we zeker behoorlijk hoge verwachtingen", zegt Sowery over zijn naderende twee kansen in IndyCar. Hij voelt zich na zijn recente debuut ook beter voorbereid op de races in Toronto en Portland, circuits waar hij al lange tijd niet is geweest. Wel heeft hij in 2019 op het laatstgenoemde circuit zijn enige Indy NXT-zege geboekt. "Het is geweldig om daar weer naartoe te gaan. Ik kan niet wachten om de resterende road courses te rijden in de DCR-bolide met startnummer 51."

Sowery werkt normaal gesproken een programma af in de IMSA. IN dienst van CrowdStrike Racing by APR racet hij mee in de endurance-races van de LMP2-klasse. Dat heeft in de 24 uur van Daytona een tweede plaats opgeleverd. Afgelopen winter deed hij namens Algarve Pro Racing nog mee aan de Asian Le Mans Series, waarin hij met teamgenoten Chris McMurry en Freddie Tomlinson de slotrace in Abu Dhabi wist te winnen. Daarvoor reed Sowery dus in 2019 een volledig seizoen in de Indy NXT, de klasse waarin hij in 2021 en 2023 wederom enkele races zou rijden.