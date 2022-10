Dale Coyne Racing: "Armstrong goede kandidaat voor IndyCar-zitje"

Woensdag kreeg Formule 2-coureur Marcus Armstrong de kans om voor het eerst een IndyCar-bolide aan de tand te voelen. Op de korte, 2,7 kilometer lange versie van Sebring stapte hij in bij Dale Coyne Racing, waarvoor hij 131 ronden reed. Aan de test namen vijf coureurs deel en uiteindelijk eindigde de voormalig Ferrari F1-junior op de vierde positie. Die rondetijd is volgens teameigenaar Dale Coyne echter niet representatief. "We werden een beetje genaaid door Honda. Ik ben niet bang om te vertellen dat we de push-to-pass hadden, maar zij vertelden ons om die niet te gebruiken tijdens de snelle ronde. Ik weet niet waarom, want de andere drie Honda-auto's deden het wel", vertelt Coyne aan Motorsport.com. "Het gevolg is dat we vier tienden sneller hadden moeten zijn, want onze tijd is zonder push-to-pass gereden."

Armstrong was opgeschoven naar de derde plek als hij inderdaad vier tienden van een seconde sneller was gegaan, al lijkt Coyne zich niet echt druk te maken om het uitblijven van een toptijd. Hij is namelijk ook onder de indruk van de technische feedback die de Nieuw-Zeelander gaf tijdens de test. "Hij was goed en heel professioneel. Hij heeft zoveel tijd doorgebracht in de simulator van Ferrari - hij vertelde mij zo'n 20.000 kilometer - dat ik wel verwachtte dat het goed zou zitten", zegt Coyne, die verbaasd was over Armstrongs snelheid in de langzame bochten. "Daar kijken we in Sebring altijd naar, want ze zijn heel hobbelig. Veel van onze circuits hebben hobbels die de Europees opgeleide coureurs niet kennen. In F1 en F2 hebben ze wel langzame bochten, maar niet met de hobbels die we hier hebben. Daar waren we blij mee. Het sturen deed Marcus weinig, maar de auto heeft hem - en ook Danial [Frost] - moe gemaakt. In Sebring moet je namelijk hard remmen en ze waren allebei verrast dat hun benen niet sterker waren."

Armstrong kandidaat voor 2023, Frost ondanks goede test nog niet

Dale Coyne Racing hoopt in 2023 uit te breiden naar drie fulltime inschrijvingen. David Malukas ligt in ieder geval vast en als Takuma Sato door wil gaan, blijft hij ook bij het team. Armstrong is echter wel meteen een belangrijke kandidaat voor het derde plekje. "Hij is een heel goede kandidaat voor een plekje bij ons, ja", aldus Coyne. "We weten dat David blijft, dat is rond. Dat willen we ook met Takuma, maar zover zijn we nog niet. Hij probeert in Japan alles af te stemmen met zijn sponsoren. Hij is echter hoopvol en dus zijn wij dat ook. En hij is loyaal aan ons, dus dat gaan wij ook richting hem zijn. Marcus lijkt F2 te hebben opgegeven. Hij leek enthousiast door ons en IndyCar. Als we een derde programma op kunnen zetten om Marcus naast David en Takuma te laten rijden, dan is dat het ideale scenario."

Daar waar de andere teams na de woensdagse test vertrokken, bleef Dale Coyne Racing nog een dag plakken om Indy Lights-coureur Danial Frost te laten testen. Voor hem is promotie naar IndyCar voor 2023 uitgesloten, maar niettemin liet hij een uitstekende indruk achter op Coyne. "Hij was heel netjes en methodologisch. Hij bouwde het langzaam op en zette geen stap verkeerd. Zijn feedback was oké, maar niet zo goed als die van Marcus. Dat komt ook omdat hij nog niet op Marcus' niveau geracet heeft", legt hij uit. "Maar het was interessant, omdat je kon zien dat hij constant was en dingen opmerkte. Als wij een verandering doorvoerden aan de auto, kon hij dat lezen en wij zagen dat terug in hoe hij reed. We waren heel blij met de cadans waarin hij reed. Het heeft onze ogen geopend."

Danial Frost in 2021, zijn eerste seizoen in de Indy Lights. Foto: Indy Lights