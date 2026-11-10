IndyCar

Dale Coyne Racing legt Indy NXT-kampioen Nikita Johnson vast voor IndyCar-seizoen 2027

Ster uit Florida bekroont snelle opmars door de openwheel-rangen met fulltime Honda-zitje

Joey Barnes

Gepubliceerd: 10 nov 2026, 16:41

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Regerend Indy NXT-kampioen Nikita Johnson maakt de stap naar het hoogste niveau van het Amerikaanse formulewagenracen. Dale Coyne Racing maakte vandaag bekend dat de 18-jarige coureur uit Florida in de IndyCar Series van 2027 fulltime een van de Honda-aangedreven auto's van het team bestuurt als door ENVE gesponsorde atleet.

De IndyCar-kalender met 17 races begint op 7 maart in Johnsons thuisstad met de Firestone Grand Prix of St. Petersburg, een circuit waarop hij een buitengewone staat van dienst heeft opgebouwd. Johnson pakte eerder seizoensopeningszeges in St. Petersburg in drie verschillende opleidingsklassen: Indy NXT (2026), USF Pro 2000 (2024) en USF2000 (2023).

Johnson komt naar IndyCar als een van de meest aansprekende jonge talenten van de sport, na een recordbrekend seizoen 2026. Afgelopen seizoen werd hij met 18 jaar, drie maanden en 12 dagen de jongste kampioen in de geschiedenis van Indy NXT. Op weg naar de titel boekte hij zeges in St. Petersburg en de Grand Prix of Alabama, verzamelde hij negen podiumplaatsen en 10 top vijf klasseringen, en eindigde hij in alle 17 races in de top acht. Hij was ook de enige coureur in de klasse die elke ronde van het seizoen over 656 ronden voltooide.

"Ik wil Dale Coyne en iedereen in het team bedanken voor deze geweldige kans, samen met OnlyBulls en mijn partners PV3 Enterprises/ENVE", zei Johnson. "Ik wil ook mijn familie bedanken voor hun niet aflatende steun en mijn managementteam voor de samenwerking met Dale Coyne om de volgende stap in mijn carrière te zetten. Ik richt me erop om samen met het DCR-team te werken om deze kans op het hoogste niveau van de motorsport maximaal te benutten."

Voordat Johnson zijn Indy NXT-kroon veroverde, werkte hij zich jarenlang gestaag omhoog op de ladder. Hij eindigde in 2024 als vicekampioen in USF Pro 2000 en in 2023 in USF2000. In 2025 breidde hij zijn activiteiten uit naar het buitenland en kwam hij op pas 16-jarige leeftijd uit in het GB3 Championship, waarbij hij gedenkwaardige zeges behaalde op Zandvoort en het historische circuit van Brands Hatch.

"Dit is een geweldige kans voor DCR om een jonge en getalenteerde coureur met een indrukwekkend cv vast te leggen", zei teameigenaar Dale Coyne. "Nikita heeft in veel soorten auto's geracet en heeft veel ervaring opgedaan in de VS met Indy NXT, de USF-series, Formula Regional in Nieuw-Zeeland en GB3 en F3 in Engeland en Europa."

Naast ENVE krijgt Johnson steun van het door AI aangedreven financiële platform en de digitale wallet OnlyBulls, dat aan zijn derde opeenvolgende seizoen begint als grote teambrede partner van Dale Coyne Racing.

Johnson wordt ook de derde door ENVE gesponsorde atleet die in 2027 binnen het IndyCar-ecosysteem actief is, naast IndyCar Series-coureur Mick Schumacher en Indy NXT-coureur Matteo Nannini. ENVE Composites, een bedrijf van PV3 Enterprises, heeft zijn betrokkenheid bij de sport onlangs verder verdiept met de lancering van ENVE Motorsports, dat auto's inzet in zowel USF2000 als Indy NXT.

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