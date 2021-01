Coyne in gesprek met Grosjean: “Zou hem graag willen hebben”

Woensdag presenteerde Dale Coyne Racing zijn eerste rijder voor het aanstaande IndyCar-seizoen. Na een jaar afwezigheid keert Ed Jones terug in de Amerikaanse single-seaters door in te stappen in de auto met startnummer 18, die Coyne samen met Vasser Sullivan Racing inzet. De coureur uit de Verenigde Arabische Emiraten keert terug op het oude nest, want in 2017 kwam hij al uit voor Dale Coyne. De invulling van de tweede plek is momenteel dus nog onduidelijk, maar de renstal heeft bij monde van teameigenaar Coyne al aangegeven dat hij verwacht dat hij volgende week een rijder kan aankondigen.

En die coureur luistert mogelijk naar de naam Romain Grosjean, zo gaf Coyne toe op een persconferentie na de aankondiging van de terugkeer van Jones. Tegelijkertijd maakte hij ook duidelijk dat de Fransman niet de enige coureur is waarmee hij op dit moment in gesprek is. “Jullie kunnen allemaal een lijst van honderd coureurs maken en waarschijnlijk hebben we deze winter met iedereen op die lijst gesproken: coureurs met een zitje, zonder zitje, in Amerika, in Europa. Het is wonderlijk”, zei Coyne. “Natuurlijk is Romain een goede coureur en we zouden hem graag willen hebben. We werken ook aan een aantal andere rijders. Hopelijk komt dat allemaal vast te liggen en kunnen we volgende week een aankondiging doen, zodat we in februari rustig kunnen gaan testen.”

Na de bekendmaking van zijn vertrek bij het Formule 1-team van Haas maakte Grosjean er geen geheim van dat hij een overstap naar de IndyCar als een serieuze optie zag. Vooral het lage aantal races op ovals in 2021 (slechts vier) sprak hem daarbij aan. Na zijn crash in de GP van Bahrein gaf hij echter toe dat er toch weer twijfels ontstonden over de oversteek naar de Verenigde Staten, hoewel de al lopende gesprekken met Dale Coyne gewoon doorgingen. Het is nog onduidelijk of Grosjean in het geval van het tekenen van een contract het hele seizoen afwerkt voor het team, of dat hij zich toelegt op de races op stratencircuits en road courses. Normaal gesproken laat Coyne zijn rijders het gehele seizoen afwerken.