Dale Coyne gunt Legge double-header IndyCar op Iowa

De stoelendans bij Dale Coyne Racing houdt aan. Tijdens de afgelopen IndyCar-race op Mid-Ohio was Toby Sowery degene die in de #51 mocht plaatsnemen, maar dat was voor de Brit voorlopig de enige keer achter het stuur van de wagen. Komend weekend, tijdens de double-header in Iowa, is het namelijk Katherine Legge die plaatsneemt in de auto. De Engelse reed eerder dit seizoen de Indy 500 namens het team en krijgt nu op de oval komend weekend opnieuw de kans om voor een mooi resultaat te gaan.

De keuze voor Legge is niet geheel onverwacht. De 42-jarige coureur verrichte vorige week nog een test op de oval nabij Newton namens Dale Coyne. "Ik ben vereerd dat ik dit weekend weer in de IndyCar op Iowa mag racen", vertelt een blije Legge. "De test die we vorige week hebben afgewerkt verliep succesvol en ik kijk ernaar uit hoe de races zich hier gaan ontvouwen, zeker met het nieuwe asfalt. Ik ben Dale Coyne en Honda dankbaar dat ze mij in de #51 laten rijden!"

Ook Dale Coyne is blij met de komst van Legge. "We kijken ernaar uit om Katherine komend weekend in de auto te hebben in Iowa. Ze heeft het samen met ons op Indy goed gedaan en tijdens de tests op Iowa Speedway was ze ook goed, samen met Jack [Harvey]", aldus de teambaas. "We zijn benieuwd wat er tijdens de komende double-header op Iowa gaat gebeuren."

De twee races worden voor de Nederlandse kijker allebei op zondag 14 juli verreden. De eerste race vindt om 02.00 uur 's nachts plaats, waarna het tweede deel om 18.00 uur Nederlandse tijd op het programma staat.

Lange carrière in de Verenigde Staten

Legge is absoluut geen nieuwkomer in de Amerikaanse racerij. Zo was zij in 2005 de eerste vrouw die in een groot open wheel-kampioenschap een race wist te winnen. Destijds pakte ze een zege in het Atlantic Championship, wat in het voorprogramma van het toenmalige Champ Car werd verreden. Uiteindelijk won ze dat seizoen drie races in de opstapklasse.

Ook in de Champ Car zette de vrouw uit Guildford enkele records in de boeken. Zo was zij tijdens de Milwaukee Mile de eerste vrouw die aan de leiding reed van een Champ Car-race en finishte ze daar op de zesde plaats. In 2012 reed Legge tien races in de IndyCar, met een negende stek als beste resultaat. Sindsdien heeft ze drie keer meegedaan aan de Indy 500, waar ze in 2023 in de kwalificatie de snelste vrouw ooit op het parcours werd.