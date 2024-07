De stoelendans bij Dale Coyne Racing dit seizoen in de IndyCar is nog niet ten einde. De renstal heeft dit seizoen al negen coureurs ingezet en tijdens het komende raceweekend wordt Hunter McElrea de tiende. Hij neemt plaats in de #18 bolide, waardoor Jack Harvey een race moet toekijken. "Mijn droom komt uit met mijn debuut in de IndyCar. Ik werk hier nu al lange tijd naar toe en ik ben Dale [Coyne, teameigenaar] dankbaar voor deze kans", vertelt de blije McElrea bij de bekendmaking. "Ik kan niet wachten om naar Toronto af te reizen. Dit is volgens mij een van de coolste evenementen van het jaar. Ik wil mijn sponsoren ook bedanken, zij hebben dit voor mij mogelijk gemaakt."

Dale Coyne is onder de indruk van wat McElrea heeft laten zien. De 24-jarige coureur mocht afgelopen week een test op Mid-Ohio afwerken en liet daar mooie dingen zien, zo onthult de Amerikaan. "Hij was snel op snelheid en werkte het hele testprogramma goed af. Ik kijk er naar uit om te zien wat hij komend weekend op de straten van Toronto kan laten zien", vertelt hij.

De coureur voor de andere Dale Coyne, de #51, is nog niet aangekondigd.

Imposante carrière

Ondanks dat McElrea nog relatief jong is, heeft hij in verschillende raceklassen mooie dingen laten zien. In 2018 won hij het Australische Formule Ford-kampioenschap. Dat was een unieke prestatie, want dat was sinds 1985 niet meer door een niet-Australiër gelukt.

Een jaar later stapte hij over naar Amerika, om daar zijn racegeluk te beproeven. In 2019 werd hij tweede in het USF2000-kampioenschap, waarna hij een jaar later derde werd in de Indy Pro 2000. In 2022 greep hij de Rookie of the Year-titel door als vierde te eindigen in de Indy NXT. Vorig seizoen werd hij tweede in dat kampioenschap, achter Christian Rasmussen. Dit seizoen is McElrea overgestapt naar het IMSA-kampioenschap en rijdt hij in een LMP2. Hij nam tot nu toe deel aan drie races, met een tweede plek op Sebring als enige finish.