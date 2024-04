Dag twee van Open Test voor Indy 500 valt in het water

De afgelasting van de tweede testdag op de Indianapolis Motor Speedway volgt nadat de eerste testdag ook al vroegtijdig was afgelopen door de regen. "Omdat regenbuien door het gebied rond Indianapolis blijven trekken, is dag twee afgelast waarmee de test ten einde komt", laat de IndyCar in een verklaring weten. De eerste testdag werd ook al meermaals stilgelegd. Zo was er een onderbreking van 67 minuten door lichte regen terwijl de baanactie kort na 14.00 uur lokale tijd volledig kwam stil te liggen door een stevigere regenbui.

Door de afgelasting van de tweede testdag mag regerend Indy 500-kampioen Josef Newgarden zich de snelste van de Open Test noemen. In de Penske-auto noteerde hij een gemiddelde snelheid van 228,811 mijl per uur (368,2 kilometer per uur) en liet hij de concurrentie relatief ver achter zich. De nummer twee op de lijst was een opvallende naam: NASCAR-kampioen Kyle Larson. Hij neemt dit jaar namens Arrow McLaren deel aan de 'The Greatest Spectacle in Racing' als onderdeel van de zogenaamde Double Duty. Larson komt op 26 mei eerst in actie tijdens de Indy 500 waarna hij snel het vliegtuig pakt om op de Charlotte Motor Speedway deel te nemen aan de Coca-Cola 600 van de NASCAR - een van de intensiefste races van het jaar. Voor de Amerikaan begon zijn kennismaking met de IndyCar dus goed, met een rondegemiddelde van 226,384 mijl per uur (364,3 kilometer per uur) over de vier kilometer lange oval.

De snelheden lagen bij de open test nog relatief laag ten opzichte van de snelheden die in mei gereden zullen woorden. Rinus 'VeeKay' van Kalmthout stond er in de Open Test goed bij met de zevende plek namens Ed Carpenter Racing. Zijn beste ronde legde hij af met een gemiddelde van 223,313 mijl per uur (359,4 kilometer per uur). Aan de Open Test namen in totaal 34 coureurs deel. Voor zes coureurs was het een belangrijke dag, aangezien zij het Rookie Orientation Program of de Refresher moesten voltooien. Marco Andretti, Katherine Legge, Pietro Fittipaldi, Christian Rasmussen, Nolan Siegel en Kyffin Simpson behoorden tot die groep. Zij hebben de test doorstaan en hebben dus groen licht om deel te nemen aan de Indy 500, al zal er met een inschrijflijst van tot nu toe 34 coureurs in ieder geval één niet aan de start verschijnen door de limiet van 33 auto's tijdens de Indy 500.