Corona doet IndyCar overwegen seizoensstart 2021 uit te stellen

Begin oktober presenteerde de IndyCar de kalender voor 2021. Daarop prijken zeventien races, waarbij het seizoen afgetrapt zou worden met de traditionele openingsrace op het stratencircuit van St. Petersburg. Dat zou op 7 maart gebeuren, voordat er op 11 april weer geracet wordt op Barber Motorsports Park. Daarna zou Long Beach aan de beurt zijn, maar vorige maand werd al aangekondigd dat die race wordt verplaatst naar 26 september, waarmee het de nieuwe afsluiting van het seizoen wordt.

En nu lijken ook de data van de eerste twee races van het seizoen niet meer in beton gegoten. Racer meldt dat de IndyCar overweegt om te schuiven met de data van de races in St. Petersburg en Alabama. Eerstgenoemde zou hierbij verplaatst worden naar het weekend van 24 en 25 april, terwijl de wedstrijd op Barber Motorsport Park een week verplaatst wordt en op de oorspronkelijke datum van de race in Long Beach (18 april) gehouden wordt. De IndyCar hoopt hiermee te bewerkstelligen dat de evenementen minder last hebben van maatregelen rond het coronavirus.

Mochten de plannen van de IndyCar doorgang vinden, dan wordt Barber de openingsrace van het nieuwe seizoen. Bovendien vormt de race dan de aftrap van een bijzonder druk eerste deel van het seizoen, met op 1 en 2 mei een double-header in Texas, op 15 mei een race op de road course van Indianapolis, op 22 en 23 mei de kwalificatie voor de Indy 500 en ten slotte op 30 mei de Indy 500.