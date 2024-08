Vorige week maakte Juncos Hollinger Racing bekend dat het per direct afscheid had genomen van Agustin Canapino. De Argentijn kende een lastige periode bij het team, die gekenmerkt werd door tegenvallende prestaties op de baan - hij kwam in de laatste vijf races niet verder dan een P18 - en de nodige controverse naast de baan. Beide partijen besloten om de samenwerking voortijdig te beëindigen. Nu heeft Juncos besloten om de ervaren Conor Daly aan te wijzen als vervanger van Canapino voor de resterende vijf races van dit seizoen.

"Ik ben ontzettend blij om te herenigen met Ricardo Juncos na ons succes samen in de Road to Indy", zegt Daly. "Ricardo heeft me een kans gegeven toen ik jong was en dat heeft een enorm verschil gemaakt in mijn carrière. Er zijn veel mensen in dit team met wie ik al eerder heb samengewerkt en dat geeft me veel vertrouwen. Wat Brad Hollinger [mede-eigenaar van het team] en Ricardo hier in korte tijd hebben opgebouwd, is erg indrukwekkend en ik prijs mezelf gelukkig dat ik de rest van het seizoen mag meedoen en de nodige punten kan verdienen voor deze #78 Chevrolet. Er zijn veel partners betrokken bij deze inspanning en ik waardeer de steun om weer in een zitje plaats te nemen."

De 32-jarige Daly nam twee weken geleden plaats in de #78 Juncos voor een test op Gateway, waar de IndyCar dit weekend zijn seizoen hervat. Ondanks problemen met de versnellingen tekende Daly op die testdag voor de vierde tijd. Voor Daly is Juncos alweer zijn elfde team in de IndyCar. Hij reed onder meer voor Dale Coyne Racing, Andretti Autosport, Ed Carpenter Racing en Meyer Shank Racing. Bij JHR wordt hij tijdelijk de teamgenoot van oud-F1-coureur Romain Grosjean.

Controverse Canapino

Daly neemt dus de plek over van Canapino, wiens resultaten tegenvielen. Daarnaast stond de 34-jarige Argentijn centraal bij een incident met Arrow McLaren-coureur Théo Pourchaire in Detroit. De Franse coureur kreeg voor het akkefietje op de baan doodsbedreigingen via sociale media. Canapino reageerde daar weer op door in een verklaring te ontkennen dat deze uitlatingen gedaan werden. De situatie zorgde voor een vroegtijdig einde van de strategische samenwerking tussen JHR en McLaren terwijl de coureur zelf ontbrak tijdens de race op Road America. Dit om zijn mentale gezondheid prioriteit te geven.