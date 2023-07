Daly keert terug bij Meyer Shank Racing als vervanger Pagenaud

Het is al bijna drie weken geleden dat Simon Pagenaud vanwege een remprobleem met bijna 290 kilometer per uur op het gras terecht kwam en gelanceerd werd. De Fransman vloog daarbij zes keer over de kop. Hij verklaarde achteraf zelf dat hij zich wel fit voelde, maar kreeg geen toestemming om deel te nemen aan de race. Ook voor de race in Toronto werd Pagenaud niet fit verklaard door de artsen, waardoor Tom Blomqvist zijn IndyCar-debuut mocht maken. Dat debuut was echter van korte duur, aangezien de Brit betrokken raakte bij het startincident en na bocht 1 al meteen kon uitstappen.

Meyer Shank Racing heeft voor de double-header op Iowa Speedway te horen gekregen dat Pagenaud opnieuw geen groen licht heeft gekregen om deel te nemen. Het team heeft daarom een vervanger moeten aanstellen voor de #60 bolide en heeft die al gevonden. Conor Daly, die op Mid-Ohio al inviel voor Pagenaud en twintigste werd, krijgt opnieuw de kans om in de roze bolide te stappen. Dankzij de double-header krijgt de voormalig teamgenoot van Rinus VeeKay nu dus meteen twee races de kans om weer wat van zich te laten zien.

"Ik ben [mede-eigenaars] Mike [Shank] en Jim [Meyer] dankbaar dat ze me hebben opgeroepen om dit weekend in te vallen voor Simon in Iowa", zegt Daly, die zijn Ed Carpenter Racing-zitje halverwege het seizoen aan Ryan Hunter-Reay moest afstaan. "Uiteraard wens ik hem het allerbeste en ik hoop dat hij snel beter wordt. Iowa is de afgelopen jaren zeker een van mijn favoriete circuits geworden. Ik heb me er echt goed gekwalificeerd. Ik stond er de afgelopen twee jaar op de pole en startte in de top drie. Hopelijk kunnen we die kwalificatieprestaties herhalen, maar ook tijdens de race." Daly wist in 2020 zijn tot nu toe enige IndyCar-pole te halen op de Iowa Speedway. Dat deed hij toen namens Carlin. Hij zou die race uiteindelijk achtste worden, zijn beste resultaat in zeven starts op de speedway.

Voor Daly is de invalbeurt goed nieuws, maar aan de andere kant zijn er toch zorgen om Pagenaud nu hij voor het derde raceweekend op rij geen groen licht heeft gekregen van de artsen. Op sociale media laat 39-jarige Fransman weten dat hij 'hard werkt om snel weer 100 procent' te worden. "Ik hoop spoedig terug te keren. Bedankt voor de blijvende steun."